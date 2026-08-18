Pagou o preço por suas infrações: lenda do United em apuros com a Justiça

Paul Scholes, ídolo do Manchester United, enfrenta uma situação jurídica delicada, depois que dois tribunais analisaram dois casos distintos relacionados à condução de dois veículos em ocasiões diferentes.

Em 12 de agosto, o Tribunal de Primeira Instância de Bradford emitiu uma decisão suspendendo Scholes de dirigir por um período de seis meses, além de multas financeiras, por conduzir um Range Rover em velocidade acima do limite permitido na estrada de Halifax, na região de Cleckheaton, na noite do último dia 3 de março.

No dia seguinte, o Tribunal de Primeira Instância de Manchester emitiu uma decisão que adicionou seis pontos à carteira de habilitação, com a imposição de outras multas, em razão de um caso relacionado a um Mercedes que ultrapassou a velocidade estabelecida na estrada de Mossley, perto de Ashton-under-Lyne, em 14 de novembro do ano passado.

O total de multas, custos e taxas judiciais nos dois casos ultrapassou 1.472 libras esterlinas. Segundo documentos do tribunal, Scholes confirmou à polícia que estava dirigindo o Range Rover durante a primeira infração, mas não respondeu a duas cartas enviadas pela polícia a respeito do segundo episódio, o que levou as autoridades a dar continuidade aos procedimentos legais contra ele, de acordo com a BBC.

Scholes não apresentou declarações oficiais a respeito das acusações e foi condenado à revelia em procedimentos judiciais específicos para casos de trânsito.

Scholes é um dos ídolos do Manchester United, tendo disputado 499 partidas com a equipe e conquistado com ela 11 títulos do Campeonato Inglês, três títulos da Copa da Inglaterra e dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, além de ter atuado 66 vezes pela seleção da Inglaterra.