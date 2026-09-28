O goleiro da seleção de Cabo Verde, Josimar Dias, o "Vozinha", lamentou os dias que antecederam a fama que conquistou após brilhar na Copa do Mundo de 2026, quando liderou os Tubarões Azuis até as oitavas de final na primeira participação de seu país em uma Copa do Mundo.

Em entrevista à revista The Observer, reproduzida pelo jornal Marca, Vozinha afirmou que prefere sua vida antes da fama porque "perdeu a tranquilidade e o sossego", explicando: "Não tenho mais privacidade, ou pelo menos ela ficou muito menor. Quando vou a um restaurante, sempre encontro alguém que quer uma foto ou um autógrafo, e o pior de tudo é que alguém me filma. Isso é o que mais mudou na minha vida, e não acho que possa fazer nada a respeito."

Ele relembrou o momento em que descobriu que havia se tornado um fenômeno durante a Copa do Mundo: "Um dos integrantes da equipe de alimentação (serviços de bufê) da seleção me disse que eu tinha milhões de seguidores. Achei que estava brincando comigo, então uma jornalista da CazéTV me mostrou meu celular e vi mais de um milhão de seguidores... Então decidi desativar as notificações do Instagram."

Sobre os patrocínios, ele traçou uma linha vermelha: "Só fiz uma parceria promocional na Copa do Mundo. No momento, não quero trabalhar com marcas de tabaco, álcool ou apostas."

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E disse: "Muitos querem a fama, mas veem apenas o lado positivo. Se eu tivesse que escolher entre minha vida de agora e minha vida de antes, escolheria a que eu vivia antes."

Ele revelou que a fama afetou também as pessoas ao seu redor: "Elas precisam aprender a conviver com a situação e a impor limites", indicando que adiou sua aposentadoria após a Copa do Mundo.

Sobre o lado positivo, ele falou: "É bonito sentir que sou de certa forma um embaixador, mas o que conquistamos foi um esforço coletivo. Fizemos história, e o melhor é aproveitar esse impulso para desenvolver nosso país e melhorar as condições de vida do nosso povo."

Sobre sua transferência para o Colo-Colo do Chile, declarou: "Foram os que mais demonstraram interesse por mim. Não recebi propostas dos Estados Unidos, e houve contatos com a Arábia Saudita, mas sem nada concreto. Espero em breve jogar a Copa Libertadores."