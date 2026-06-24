A pesada derrota sofrida pela seleção do Catar diante do Canadá não foi a pior notícia da noite da Copa do Mundo; sim, foi a terrível lesão sofrida pelo meio-campista canadense Ismail Koné após uma entrada violenta que lhe causou uma fratura na perna e o levou às pressas para a sala de cirurgia.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA), segundo a agência “Reuters”, anunciou a suspensão do meio-campista catariano Asim Madibo por cinco partidas, devido ao cartão vermelho direto que recebeu após a falta ocorrida no segundo tempo do confronto entre as duas seleções pelo Grupo B, que terminou com a derrota do Catar por 6 a 0.

A Comissão de Disciplina da FIFA confirmou que a punição foi imposta por “jogo violento”, ressaltando que a decisão pode ser apelada perante a Comissão de Apelação da entidade.

Por sua vez, a Federação de Futebol do Catar anunciou que o jogador canadense Ismail Koné passou por uma cirurgia bem-sucedida, enquanto Assem Madibo e o ministro do Esporte do Catar fizeram questão de visitá-lo no hospital para verificar seu estado de saúde e apresentar desculpas.

A seleção do Catar se prepara para disputar sua última partida da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina ainda nesta quarta-feira, enquanto a seleção canadense, uma das anfitriãs do torneio, enfrenta a Suíça.