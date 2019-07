Pagamento igualitário no esporte: Rapinoe se une a Serena Williams

Estrelas de tênis e futebol prometem lutar por igualdade em pagamentos "até o túmulo"

Principal estreia dos na conquista da , Megan Rapinoe seguiu sua tendência de ações e declarações relacionadas a justiça social. A atacante se juntou à tenista Serena Williams em comentários que pedem igualdade no pagamento entre homens e mulheres no esporte.

Depois da derrota para Simona Halep na final do Aberto de Wimbledon, no sábado, a americana foi questionada se envolvia-se demais no tema e respondeu que "o dia em que deixasse de lutar por igualdade seria o dia em que estaria no túmulo".

Questionada neste domingo na NBC, Rapinoe concordou com a compatriota. "Quer saber? Vou lutar todos os dias por pagamento igualitário, para mim, para meu time e qualquer outra pessoa", afirmou.

"Homem, mulher, imigrante, cidadão americano, pessoa de cor, o que for. Pagamento igualitário, como a grande Serena Williams disse, até o dia em que estiver no meu túmulo", disse a atacante.

Rapinoe se destacou na Copa do Mundo feminina, realizada nas últimas semanas na , tanto pelos gols quanto pelas declarações. A atleta afirmou que não iria à Casa Branca caso fossem campeãs para um encontro com o presidente Donald Trump. O título veio, Rapinoe foi a artilheira e mehor jogadora, e a visita a Washington jamais ocorreu.