Paderborn x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (31), pela 29ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paderborn e entram em campo na tarde deste domingo (31), às 13h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paderborn 07 x Borussia Dortmund DATA Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Benteler-Arena - ALE HORÁRIO 13h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund entra em campo visando apenas a vitória após a derrota para o de Munique na última rodada por 1 a 0.

Para o duelo, Erling Braut Haaland deve ficar de fora com o problema no joelho, enquanto Thorgan Hazard pode aparecer no meio-campo, assim como Emre Can.

Por outro lado, o Paderborn é o lanterna da competição com apenas 19 pontos.

Os donos da casa não poderão contar com o meia Klaus Gjasula, suspenso, enquanto Luca Kilian segue fora com um problema na coxa.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Can, Guerreiro; Sancho, Perigo, Brandt.

Provável escalação do Paderborn 07: Zingergie; Jans, Hunemeier, Schonlau, Collins; Antwi-Adjei, Vasiliadis, Ritter, Proger; Srbeny, Mamba.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PADERBORN 07

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlin 0 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 17 de maio de 2020 Bayern de Munique 5 x 2 Eintracht Bundesliga 23 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Dusseldorf Bundesliga 30 de maio de 2020 13h30 (de Brasília) x Bayern de Munique Bundesliga 6 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 23 de maio de 2020 Borussia Dortmund 0 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 26 de maio de 2020

Próximas partidas