Pacto de Kane com Kompany! Atacante elogia treinador e fala sobre decisão ousada de deixar a zona de conforto no Tottenham

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Harry Kane falou sobre sua forte parceria de trabalho com o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, após a prorrogação do contrato do treinador até 2029. O atacante também refletiu sobre a decisão de deixar o ambiente familiar da Premier League no Tottenham para encarar um desafio na Alemanha.

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Entrosamento perfeito entre o artilheiro e o técnico

A decisão de Harry Kane de permanecer no FC Bayern a longo prazo reflete uma forte sintonia tática e de mentalidade com o técnico Vincent Kompany. Desde que Kompany assumiu o comando, Kane mantém seu alto ritmo de gols e exerce um papel importante de liderança no vestiário.

O atacante revelou que Kompany lhe deu total espaço e liberdade para decidir seu futuro.

“Talvez ele só tenha ficado sabendo hoje de manhã. Não tive contato com ele nos últimos dias! Ele nunca me pressionou”, disse Kane.

Respeito pela mentalidade de Kompany, que cobra o máximo de todos

Kane explicou como a filosofia de trabalho de Kompany corresponde aos seus próprios padrões profissionais, independentemente da importância ou da experiência de um jogador. “Tivemos uma conversa franca há cerca de quatro semanas, mas foi algo mais geral... Respeito muito o técnico pela forma como ele cobra o máximo de todos”, explicou Kane.

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“Não importa se alguém já disputou 500 jogos ou se está começando agora. Essa também é a minha mentalidade, então combinamos bem.”

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“Eu me imaginava disputando o campeonato, a copa e a Champions League todos os anos... Sempre acreditei em mim mesmo. Marquei gols em todos os lugares onde joguei”, acrescentou.

Sair da zona de conforto da Premier League foi a decisão certa

Ao refletir sobre sua saída do Tottenham Hotspur em 2023, Kane afirmou não se arrepender de ter deixado a elite do futebol inglês para se testar no exterior. “Passei muito tempo na Premier League e sempre os acompanhei bastante. É bom mudar de ares”, comentou Kane.

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“E, às vezes, uma mudança também faz bem para a cabeça... Quando eu for mais velho, vou olhar para trás e dizer que sair da minha zona de conforto foi a decisão certa.”

“Acreditar em si mesmo é um fator importante. Sinto-me tão bem aqui quanto em qualquer outro momento. Vamos jogar no mais alto nível nos próximos anos”, afirmou o capitão da Inglaterra.

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Kompany e Kane seguem em frente juntos

Com técnico e atacante em sintonia, o Bayern parece bem posicionado para manter uma base tática estável nas próximas temporadas.

Kompany contará com a dedicação de Kane para impulsionar a pressão da equipe e a fluidez do ataque.

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Agora, os dois voltam toda a atenção à defesa dos títulos nacionais e à disputa por títulos europeus.