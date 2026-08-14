Segundo um cálculo do jornal espanhol as, o campeão mundial e europeu pela Espanha custaria aos catalães, no total, a nada modesta quantia de 210 milhões de euros. O valor é composto por taxa de transferência, comissão de empresários, salário e bônus.

O jornal parte de uma taxa de transferência de 80 milhões de euros, que o ManCity deve exigir por Rodri, segundo informações coincidentes da imprensa. Ao que tudo indica, os Skyblues também rejeitaram a mais recente oferta do Barça, que teria sido de 64 milhões de euros.

Já as pretensões salariais de Rodri estariam em pelo menos 15 milhões de euros líquidos, mais bônus. Portanto, se o jogador de 30 anos assinar um contrato de quatro anos, algo que seria comum no mercado diante de seu status, apesar da idade avançada, seriam acrescentados mais de 60 milhões de euros. O restante da diferença até os supostos 210 milhões não é detalhado com mais precisão na reportagem.

Além de Rodri, o Barça também segue interessado, ao que tudo indica, nos serviços de Julian Alvarez, por quem o Atlético de Madrid deve pedir 150 milhões de euros. Diante disso, surge a pergunta de como o clube, altamente endividado há anos, pode sequer bancar gastos desse porte.

Barça: como o FC Barcelona pode sequer bancar esses gastos?

Por um lado, com a chegada de Rodri, o novamente lesionado Frenkie de Jong poderia ir embora. Ferran Torres, por sua vez, está prestes a se transferir para o PSG. Por outro, dois dos maiores salários da equipe, Robert Lewandowski e Marcus Rashford, deixaram o Blaugrana.

O retorno à regra 1:1 também ajuda o Barça. Ela determina que cada euro que entra no clube pode ser reinvestido. Antes, apenas uma parte das receitas podia voltar a ser usada em transferências, porque o restante precisava ser destinado ao pagamento de salários excessivos e de outras dívidas.

Além disso, o Camp Nou em breve voltará a colocar bem mais dinheiro nos cofres. A reforma deve ser concluída em definitivo no fim de 2026 ou no início de 2027. Com isso, é possível contar com uma receita de bilheteria significativamente maior. A venda de assentos VIP, dos quais agora há bem mais, rende outros milhões.

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Além disso, o controverso modelo de negócios baseado em endividamento continua existindo. Em julho, o clube anunciou que tomou novamente 105 milhões de euros emprestados de investidores.

Eventuais emissões de dívida já deixaram de ser raridade no Barça há muito tempo. Ainda assim, o empréstimo naturalmente está atrelado a juros. O dinheiro terá de ser devolvido até outubro de 2036. Até lá, 5,14 por cento de juros serão pagos todos os anos aos investidores, em sua maioria dos Estados Unidos. Em outras palavras, mais de cinco milhões de euros por ano.