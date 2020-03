Pacheco comemora primeiro gol pelo Fluminense e revela que esperava ser chamado para a seleção peruana

Jogador de 20 anos vem sendo um dos destaques da equipe de Odair e vive expectativa de primeira oportunidade na equipe de Gareca

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2020 trouxe uma novidade pouco comum por aqui, alguns clubes decidiram apostar em jovens peruanos, como no caso do Fluminense, que contratou Fernando Pacheco. Depois de bons jogos com a camisa Tricolor, o garoto anotou seu primeiro gol pela equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo(15) e de quebra, ajudou a acabar com um jejum de 10 jogos sem vitórias sobre o arquirrival.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

"Foi uma sensação linda marcar meu primeiro gol com o , creio que vinha trabalhando muito para esse momento, aconteceu e agora é pensar em seguir trabalhando mais para poder fazer muito mais gols", disse Pacheco em bate-papo exclusivo com a Goal.com.

Mais times

Por conta da pandemia do coronavírus, os torcedores não puderam prestigiar ao vivo o primeiro gol de Pacheco, uma vez que o clássico foi disputado com portões fechados. A situação causou estranheza no jogador, que não pôde comemorar o momento especial com a torcida.



(Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)

"É complicado para um jogador de futebol ter que jogar partidas sem torcida, mas sabemos que é por uma boa causa, esperemos que logo a gente possa passar por essa situação e que tudo volte a normalidade".

Além da ausência do público para comemorar o gol, Pacheco também vai precisar lidar com a ansiedade. Ele vivia a expectativa de ser convocado por Ricardo Gareca para os primeiros jogos do nas Eliminatórias para a do Qatar, inclusive, poderia enfrentar a no segundo jogo da rodada dupla. No entanto, o início da competição foi adiado por tempo indeterminado.

"A verdade é que sim, acredito que vinha fazendo as coisas muito bem, no pré-olímpico e aqui no . Tinha muita expectativa de poder ser convocado, esperemos que com o tempo isso possa acontecer. Gostaria de poder estar na seleção principal, mas sei que para isso eu tenho que trabalhar e seguir fazendo as coisas bem como até agora".

Pacheco também comentou as principais diferenças do futebol no Peru para o futebol aqui no Brasil.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

"Acredito que a intensidade é diferente, a forma como se treina e como se encara cada jogo também".

Líder em pontos do , o Fluminense espera uma decisão da FFERJ sobre o futuro da competição. Os torneios organizados pela CBF, como a , onde o Tricolor tem o como próximo adversário estão paralisados.