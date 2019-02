Pacaembu pode ficar de fora do Brasileirão por falta de reforma

Prefeitura tem intenção de conceder o estádio para a iniciativa privada e não pretende investir em melhoria da iluminação exigida pela CBF

De acordo com apuração do UOL confirmada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo (SEME), o Estádio do Pacaembu pode não fazer parte da edição de 2019 do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Programa de Licenciamento da CBF, o estádio possui capacidade de 600 lux (unidade de medida para iluminação utilizada para esses casos), enquanto o mínimo exigido é de 800 lux.



O estádio faz parte do Complexo Esportivo Paulo Machado de Carvalho, concedodo à iniciativa privada por R$ 110 milhoes (Foto: Getty Images)

Acontece que a Prefeitura de São Paulo tem como objetivo conceder o estádio e todo o Complexo Esportivo Paulo Machado de Carvalho para a iniciativa privada, e como o Pacaembu já está envolvido em uma licitação, não pode sofrer alterações estruturais ou reformas, conforme nota oficial divulgada pela SEME.

"O Pacaembu está em vias de concessão e a estrutura atual do equipamento não pode sofrer alterações. No caso específico, o investimento da troca de iluminação demandaria um gasto que aumentaria o valor comercial da proposta e implicaria no cancelamento do processo", afirma a secretaria.

Vale lembrar que administração do complexo ainda não foi repassada para a iniciativa privada por ter sido suspensa pela juíza Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolozoni em caráter de liminar, após pedido feito pela associação de moradores do bairro, a Viva Pacaembu.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now