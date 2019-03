Pacaembu: o gigante segue contribuindo com o esporte ao abrir as portas para o futebol feminino

Prestes a completar 79 anos, o Estádio do Pacaembu contribuiu para um passo importante dentro do futebol feminino

Em uma noite importante para o futebol feminino, a Nike anunciou, na última quinta-feira (14), iniciativas com o objetivo de romper barreiras e elevar o desenvolvimento do futebol feminino no país. Com projetos que prometem impactar as amantes do futebol tanto as amadoras quanto as jogadoras de elite, o primeiro passo ocorreu no Estádio do Pacaembu, onde centenas de mulheres realizaram um treinamento coletivo e tiveram a oportunidade de jogar no estádio.

Em um cenário de contos de fada, jogar no Estádio do Pacaembu já passou pela mente de diversos fãs apaixonados por futebol, convenhamos. Desde os jovens atletas das categorias de base que sonham em se profissionalizar até os jogadores de grandes equipes. Pisar no gramado de um dos principais estádios do país não marca somente um passo importante na carreira, mas entra de vez para a memória afetiva. O público feminino presente teve a oportunidade de conhecer e conversar com Adriana, jogadora da , além de ser treinado por Emily Lima, a primeira técnica da história da Seleção Brasileira.

Patrimônio histórico da Cidade de , o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho serviu como casa do por anos. Nas arquibancadas junto ao famoso “tobogã”, o time alvinegro comemorou o inédito título da Libertadores de 2012 e inúmeras conquistas. Além da equipe de Itaquera, que se mudou à Arena Corinthians, feito que contribuiu para a diminuição de jogos no local, o Pacaembu também serviu como a segunda moradia de São Paulo, e .

Presente junto aos paulistas desde os primeiros toques de bola do futebol local, o estádio e os paulistanos criaram uma relação própria de gratidão e compreensão. Com a triste e dura realidade, o estádio que atualmente está fora dos padrões atuais comparado com as modernas arenas, aos poucos, deixou de ser palco de grandes títulos e rivalidades para tornar-se “espaço de eventos”.

Mas foi em um evento voltado à representatividade da mulher no futebol, no qual o uniforme oficial da Seleção Brasileira Feminina foi lançado, que eu, Grazielly Queiroz, repórter da Goal me conectei com esse gigante do esporte da maneira mais pura e extraordinária possível. Aos 20 anos, realizei um sonho pessoal que muitos outros jogadores espalhados por aí ainda não conquistaram ou nunca vão ter a oportunidade. Eu joguei no Pacaembu.



(Foto: Divulgação/Nike)

Mas não pense você que me gabo pelo feito alcançado. Sou grata. Grata por ter tido a oportunidade de representar parte do público feminino e todos os que sonham com este momento em um dos campos mais simbólicos de São Paulo.

Com as arquibancadas vazias e os holofotes focados no campo, cada minuto tornava-se único. Fui capaz de retroceder no tempo e me sentir dentro de um duelo real, no qual relembrei dezenas de lances que resultaram em gritos de gols no sofá de minha casa.

Por sua vez, no momento em que marquei o meu único gol no jogo, reparei que o momento poderia ser único para mim, porém, a realização de atuar em um gramado extremamente voltado para jogos masculinos dominava o olhar de cada mulher dentro daquelas quatro linhas.

Com uma avaliação panorâmica e detalhista, ainda pude perceber que aquele gigante adormecido estava contente por cada chuteira e atleta que corria dentre a sua grama. Foram anos sendo destaque nas transmissões esportivas ao compartilhar da alegria e da tristeza. Enquanto metade do estádio pulava de euforia a outra lamentava. Se você realmente achou que o Pacaembu torceria apenas para um clube, não se engane, ele se dividiu em quatro, anos após anos, para agradar a todos.

Mais artigos abaixo

Porém, ao admirar novamente aquela gigantesca estrutura que aos poucos se definha entre os prédios, reparei que o Pacaembu estava feliz mesmo sem viver os melhores dias de sua existência. Inaugurado em 27 de abril de 1940, o experiente estádio de quase 79 anos exala a merecida tranquilidade após décadas de disputas acirradas.

Ao apagar dos holofotes com as jogadoras ainda a caminho do vestiário, pude perceber que o fanatismo dos tradicionais domingos de jogos jamais seriam os mesmos. A véspera de um São Paulo x Palmeiras, o estádio, coitado, precisará se adequar novamente a toda aquela rotina que já não o cabe mais e só o desgasta.

Estádio do Pacaembu, obrigado por marcar a história do futebol paulista, por ainda ser motivo de paixão, fanatismo e devoção nas quatro linhas, além de contribuir com o desenvolvimento do futebol feminino no país. Graças as boas-vindas com a sua fachada imponente e aos anos que te acompanhei pelos canais de TV eu, realmente, me senti em casa.