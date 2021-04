#PabloDay: torcedores do São Paulo brincam no dia da estreia na Libertadores

Tricolor começa a caminhada rumo ao tetracampeonato sul-americano nesta terça-feira (20) contra o Sporting Cristal

Após o #NeyDay, dia de apoio ao Neymar, e o #ViniDay, criado pelos fãs de Vinícius Jr, a torcida do São Paulo criou o #PabloDay, brincando com o atacante na estreia da equipe na Copa Libertadores de 2021. O Tricolor enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira (20) e a hashtag de apoio ao camisa 9 ganhou a primeira colocação nos Trending Topics do Twitter nesta manhã.

Autor de três gols na temporada, o atacante ganhou a confiança de Hernán Crespo e está sendo um dos titulares do time neste início de trabalho do treinador argentino. Após o gol da vitória no clássico contra o Palmeiras, Pablo deve começar jogando a partida contra o Sporting Cristal ao lado de Luciano.

Alguns torcedores até brincaram que o terremoto que atingiu Lima nesta madrugada foi causado pelo medo dos peruanos de enfrentar o atacante são paulino. Apesar do susto real, não foi relatado nenhum dano material e nenhuma morte na capital peruana após o tremor.

Pablo e o São Paulo querem começar a Libertadores de 2021 de uma forma melhor do que foi na temporada passada, quando enfrentou o também peruano Binacional e perdeu por 2 a 1. O atacante são paulino perdeu algumas oportunidades naquele jogo e os pontos desperdiçados foram fundamentais para a eliminação precoce do time ainda na fase de grupos.

Confira algumas reações dos são paulinos na #PabloDay

Nunca roubei, nunca matei



Apenas #PabloDay pic.twitter.com/ckeNzpqLeE — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) April 20, 2021

Hoje é dia rapaziada!



Hoje é dia da bola bater na canela e entrar no gol!

Hoje é dia de errar o domínio e sobrar pro Luciano!

Hoje é dia de meter a Juliet na cara e ligar a JBL

Hoje é dia de #PabloDay pic.twitter.com/P8Gte0uwGU — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) April 20, 2021

Dia de Libertadores e o sol já nasce assim#PabloDay pic.twitter.com/fpOKgpB0k8 — ROJÃO MIL GRAU (de 😷) (@rojao_milgrau) April 20, 2021

A terra tremeu com medo dessa máquina. Preparem, começou o #PabloDay pic.twitter.com/MWv7ukSru9 — Nicholas Z Vasconcelos (@nzvasconcelos) April 20, 2021

Quem é Pablo ?

Para o cego, é a luz

Para o doente, é a cura

Para o sedento, a água

Para o faminto, o pão

Se ele diz, eu concordo

Se ele fala, eu escuto

Se ele erra, eu perdoo

Se ele tem mil fãs, eu sou um deles

Se ele não tem fãs, eu estou morto



Hj é dia #PabloDay 🇾🇪🔥 pic.twitter.com/uGtVWMjpcd — Behmer🐍 🇾🇪 (@renan_behmer) April 20, 2021

HOJE TEM SÃO PAULO NA LIBERTA

RUMO AO TETRA



SEI QUE MUITOS ACHAM QUE NÃO SOMOS FAVORITOS, MAS SE TRATANDO DE LIBERTADORES O SP SEMPRE SERÁ O FAVORITO PRA MIM



HOJE TEMOS #PabloDay

🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 pic.twitter.com/AcOdAKnZBG — A²ronˢᵖᶠᶜ🦌🇾🇪 (@a_borem) April 20, 2021