Pablo vê Flamengo como um time europeu no Brasil e diz: “vamos disputar todos os títulos"

Reforço de peso do Flamengo para a temporada 2022, o zagueiro Pablo, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, ainda se sente atuando no futebol europeu. Pelo menos é isso o que o defensor relatou em sua coletiva de apresentação.

Ex-Lokomotiv Moscou, o jogador de 30 anos foi liberado pelo seu clube após o início da guerra russo-ucraniana e chega para reforçar o sistema defensivo rubro-negro, que não foi bem em 2021.

Desde que deixou a Ponte Preta, em 2015, Pablo passou seis temporadas no futebol europeu. Em sua apresentação, aproveitou a experiência de Bordeaux e Lokomotiv para elogiar a estrutura do Flamengo.

"O Flamengo é um time europeu no Brasil. Não falo da boca pra fora para me valorizar com dirigentes e torcida, mas por conta da estrutura. Estive muito tempo na Europa. Se o Flamengo não está igual, está melhor. Temos muita qualidade e vamos disputar todos os títulos." prometeu o novo reforço rubro-negro.

O cearense Pablo também aproveitou para revelar que o Flamengo é o time de coração de seu pai, Evilásio, e de vários outros familiares. Assim, terá uma motivação "extra" para brilhar no Rubro-Negro.

"O Flamengo sempre vai estar no meu coração, desde pequeno. Meu pai é flamenguista, o seu Evilásio. Eu semprei acompanhei o time. É um sonho meu e de muita gente. Tem muitas pessoas que estão felizes por eu estar aqui." admitiu o defensor.

Agora, falta o zagueiro estrear com a camisa do Flamengo. A expectativa da comissão técnica do treinador de Paulo Sousa é que Pablo já esteja disponível neste domingo (20), quando o Rubro-Negro recebe o Vasco, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.