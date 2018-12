Pablo revela o peso da influência de Raí em sua escolha por defender o São Paulo

O atacante revelou como ficou emocionado ao receber a ligação de Raí, e que sonha em ganhar títulos com a camisa do Tricolor

A nova contratação do São Paulo, o atacante Pablo, do Athletico Paranaense, falou pela primeira vez como jogador oficial do clube em entrevista ao site do Tricolor.

O atleta explicou a sua escolha pelo time, comentou sobre a torcida, o estádio e, principalmente, sobre a importância de Raí, diretor executivo, na negociação.

“Estava no mercado, quando recebi uma ligação. Eu olhei para o celular e falei: ‘É o Raí, velho!’ Fiquei fascinado. Atendi, ele me falou que tinha fechado, e eu fiquei todo emocionado”, conta.

O jogador brilhou em 2018 pelo Athletico Paranaense, ajudando a equipe a alcançar seu primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana.

​“A sensação de vestir a camisa tricolor não tem adjetivo, incrível. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega, porque vestirei a camisa do clube para tentar fazer história”, disse o atacante.

“Sonho em ser campeão e ficar marcado na história do São Paulo. É isso que eu quero: chegar para vencer e ser um grande jogador no São Paulo para conquistar títulos. É um time tricampeão da Libertadores, então é uma sensação incrível pensar que vou poder ajudar o São Paulo na Libertadores e em outros campeonatos. O Morumbi é um estádio histórico no futebol brasileiro, que já viu o São Paulo ser campeão muitas e muitas vezes e é conhecido em qualquer lugar do mundo".

Pablo também contou como gosta de aprender e de ouvir os jogadores mais experientes ao entrar em um novo clube. “Quero aprender tudo o que tiverem para me ensinar. Gosto de jogar na frente, de estar próximo ao gol, de fazer a marcação lá em cima. Gosto de pensar coletivamente, isso é o principal, e quero jogar para o grupo”, conta.

O ex-Furacão encerrou a temporada 2018 com 18 gols em 51 partidas disputadas. Foi contratado pelo clube do Morumbi por 6 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões), que podem chegar a 7 milhões de euros (R$ 31 milhões), até o fim de 2022.