Pablo renovou com São Paulo até 2023 ao entrar contra Corinthians; entenda

Atacante tinha cláusula contratual que estabelecia prorrogação do vínculo até dezembro de 2023 ao completar mais um jogo pelo Tricolor paulista

O atacante Pablo teve uma cláusula contratual ativada ao ser acionado por Rogério Ceni para o jogo contra o Corinthians, na noite dessa segunda-feira (18), no Morumbi. Desta forma, o centroavante terá o contrato renovado automaticamente até dezembro de 2023. Seu antigo compromisso se encerraria no fim de 2022.

O atleta completou o tempo necessário dentro das quatro linhas, de acordo com o que foi estabelecido nas minutas contratuais, para ganhar mais uma temporada no Morumbi. Ele fez o 36º jogo em 2021 no duelo diante do Corinthians – o atleta foi acionado por Ceni após a lesão muscular de Jonathan Calleri, titular da posição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Recentemente, o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho falou sobre a questão contratual, definida durante a gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco.

"O Pablo faz parte do elenco, trabalha muito. Não nos dá nenhum problema aqui. O que ele tem é se completar mais uma partida, não é mais uma partida, basta ele estar em campo mais uma vez, e ele está sempre à disposição do treinador, o São Paulo nunca faria um movimento contrário a isso, ele tem a renovação por mais uma temporada. O contrato dele termina em dezembro de 2022, se ele jogar mais uma partida vai a dezembro de 2023. Isso é o que está previsto no contrato que foi firmado antes da nossa gestão com o Pablo", disse o dirigente em entrevista à Energia 97.

"Isso para nós não tem nenhuma importância, porque se você for negociar o jogador só ganha mais um prazo de contrato, se não for negociar e contar com ele na temporada, melhor", acrescentou.



Carlos Belmonte Sobrinho (à esquerda) explica situação de Pablo no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Além da renovação, o centroavante recebeu um aumento salarial nos últimos dias. O seu contrato estabelecia que, se o atleta estivesse no elenco são-paulino em setembro de 2022, seria necessário o pagamento de um valor a mais.

"O Pablo no contrato dele havia uma cláusula do mês de setembro, o contrato dizia que teria de estar no elenco até setembro e teria mais um valor para ser pago. Isso estava no contrato e o São Paulo fará o pagamento quando for necessário fazê-lo, porque nem recurso para isso o São Paulo tem", explicou Carlos Belmonte Sobrinho.

O clube não revela o valor que deve ser pago ao centroavante por causa do contrato firmado em janeiro de 2019. Pablo é a maior contratação da história do clube. O atacante de 29 anos foi adquirido por seis milhões de euros (R$ 26,5 milhões à época).