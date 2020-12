Pablo Marí no Arsenal: jogos, números e gols do zagueiro na Inglaterra

Depois de uma grave lesão, o espanhol está de volta aos gramados

Recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por cinco meses, Pablo Marí voltou a atuar pelo . E já voltou marcando gol.

O zagueiro espanhol foi contratado por empréstimo, junto ao , em janeiro de 2020 e comprado em definitivo pelos ingleses em junho. No entanto, no mesmo mês sofreu uma lesão no tornozelo que o tirou do restante da temporada 2019/20 e começo da atual.

Desconhecido até chegar ao Flamengo, Marí jogava em times de menor expressão quando despertou interesse do grupo que controla o . Contratado pelo gigante inglês, o zagueiro não chegou a entrar em campo com a camisa azul antes de ser emprestado a times menores.

Disputando a segunda divisão espanhola, Marí chamou a atenção do Flamengo, que o contratou em 2019 para integrar o elenco multi campeão daquele ano. E foram justamente as atuações do zagueiro pelo time de Jorge Jesus que, aos 26 anos, o espanhol chegou a jogar de fato a Premier League, desta vez contratado pelo Arsenal.

O primeiro contrato com os ingleses foi por empréstimo, quando o recebeu € 5 milhões de euros, além de mais € 3 milhões seis meses depois. Mais tarde, em junho, os Gunners pagaram mais € 8 milhões pela contratação em definitivo, com vínculo de quatro temporadas.

Pouco tempo depois de fazer sua estreia na equipe de Londres, em 2 de março - quando foi bastante elogiado pela torcida -, o zagueiro sofreu uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo, em partida justamente contra o Manchester City e acabou precisando passar por uma cirurgia. Foram mais cinco meses afastado dos gramados.

Voltando a atuar nesta quinta-feira (3), contra o Rapid Viena, pela , o zagueiro marcou um gol com apenas 18 minutos de jogo e vai, cada vez mais, ganhando moral com a torcida, que já gostou do pouco que viu do espanhol.

Veja números do zagueiro pelo Arsenal:

Jogos disputados e gols marcados

Desde que chegou ao clube, Marí conseguiu fazer quatro partidas com o time principal do Arsenal, sendo três delas antes da lesão. Ao todo são dois jogos pela Premier League, um pela Copa da e mais um pela Liga Europa, justamente o que marcou seu retorno aos gramados.

Em outras duas oportunidades, o zagueiro chegou a disputar alguns jogos treino, com o time de base do clube inglês.

Nestes jogos, apenas uma vez o espanhol balançou as redes.