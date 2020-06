Pablo Marí, Martinelli e mais: Arsenal sofre com excesso de lesões

O clube tem diversos atletas afastados e alguns devem, inclusive, perder o restante da temporada

Ocupando apenas a 10ª colocação na tabela da Premier League e com duas derrotas em dois, além de três casos do Covid-19 no elenco, o tem mais um motivo para se preocupar: o excesso de lesões que assombra o time, já são cinco jogadores no departamento médico.

Desde a volta do futebol após a paralisação do coronavírus Covid-19, já foram três atletas: o goleiro Pablo Marí (machucou o tornozelo na primeira partida da retomada), Bernd Leno (machucou o joelho contra o ) e Gabriel Martinelli (sofreu uma lesão no joelho durante o treino de domingo, 21). Além deles, Lucas Torreira e Calum Chambers também estão lesionados.

Destes, apenas o goleiro Leno deve conseguir retornar antes do final da temporada, Marí, Martinelli, Torreira e Chambers só se recupera para o início do próximo ciclo.

Nesta terça-feira (23), os boletins médicos atualizados dos jogadores foram divulgados, veja a situação de cada um:

PABLO MARÍ

O zagueiro, que acabou de ser comprado definitivamente, junto ao Flamengo, lesionou o tornozelo esquerdo logo na primeira partida da volta do Arsenal, contra o , sua terceira com a camisa do clube. Segundo o boletim médico, a lesão afetou os ligamentos e o espanhol deve ficar cerca de três meses afastado dos gramados. A ausência de Marí preocupa os torcedores, já que seu reserva, o brasileiro David Luiz, não vem jogando bem.

BERND LENO

O goleiro deu um susto no torcedor do Arsenal na partida do final de semana, contra o Brighton, ao sair chorando depois de um choque com o adversário, no qual ele acabou no chão, com o joelho torcido. No entanto, a lesão foi menos pior do que aparentou, e não afetou nenhum ligamento, o que deve colocá-lo de volta nos treinamentos em até seis semanas.

GABRIEL MARTINELLI

O jovem brasileiro é um dos que mais preocupa o Arsenal. "Ele machucou o joelho, os médicos estão avaliando a extensão da lesão, mas não parece nada bom", disse o treinador Mikel Arteta à imprensa inglesa.

Depois do treino, Martinelli reclamou de dores no joelho e, mais tarde, se constatou uma lesão no menisco. Dependendo da gravidade que os próximos testes apontarem, ele deve, também, perder o restante da temporada 2019-20.

LUCAS TORREIRA

A lesão do uruguaio foi confirmada antes mesmo de o futebol ser paralisado. A fratura no tornozelo, sofrida na partida contra o Portsmouth pela , deve deixá-lo afastado até o fim da temporada, apesar de já ter voltado aos treinamentos.

CALUM CHAMBERS

A ruptura no ligamento do joelho obrigou o zagueiro a passar por uma cirurgia, que deve o manter afastado de seis a nove meses, perdendo o restante da temporada.

Além destes, Cedric Soares se recupera de uma fratura no nariz, em compensação, Granit Xhaka e Sokratis, apesar das lesões no tornozelo direito e na coxa direita respetivamente, já devem poder ser opções de Arteta na próxima partida.