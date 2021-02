Pablo Marí e crias da base reforçam torcida do Flamengo por título Brasileiro

Zagueiro campeão da Libertadores e o Brasileirão em 2019 fez questão de deixar uma mensagem de apoio; crias da base também se manifestaram

De olho em mais um título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem reforço na torcida. Pablo Marí, que faturou o Brasileirão e a Libertadores pelo Rubro-Negro em 2019, manifestou seu apoio ao clube através das redes sociais.

Dia de jogo decisivo. Estamos contigo, vamos @Flamengo 🔴⚫#AtéOFinal — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) February 25, 2021

Ao longo do dia, outros atletas também se manifestaram, Vinicius Jr, atacante hoje do Real Madrid, publicou no Twitter uma música de arquibancada.

♥️🖤♥️🖤 Essa loucura que eu sinto por ti, nunca se acabará! 🖤♥️🖤♥️ Vamos Flamengo eu tô aqui te sigo a todo lado.. Sorte e em busca da taça @Flamengo — Vini Jr. (@vinijr) February 25, 2021

Lucas Paquetá e Reinier, também crias da base Flamengo, também registrou a ansiedade para o jogo.

Hoje tem Flamengoooooo rapaziadinha! 🙏🏽❤️🖤 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 25, 2021