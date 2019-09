Pablo dá a volta por cima e marca gol após três meses parado pelo São Paulo

Atacante balança a rede de Gatito Fernández em vitória por 2 a 1 no Engenhão. O atacante ficou três meses parado e voltou em alta no Brasileirão 2020

Pablo está de volta ao depois de se recuperar da lesão no ligamento do tornozelo direito. O atacante de 27 anos entrou em campo contra o e balançou a rede de Gatito Fernández, garantindo a vitória dos comandados de Cuca em pleno Engenhão.

O gol anotado na manhã deste sábado foi o segundo do atacante no Brasileirão. Sem jogar desde julho passado, ele fez apenas o terceiro jogo pelo torneio nacional. Em sua primeira aparição na competição - o empate por 1 a 1 com o -, o centroavante também já havia estufado a rede.

Pablo foi uma das contratações mais caras do clube no ano, adquirido por 6 milhões de euros (R$ 27,4 milhões). O jogador, no entanto, acumulou lesões e não conseguiu se firmar no clube ainda.

A volta por cima foi celebrada pelo atleta ao fim do duelo com o Botafogo: "Hoje pude fazer o gol da vitória. Mérito do Arboleda que ganhou a bola. Ele falou "me agradece". Estou agradecendo. Precisávamos voltar a vencer. Nossa equipe teve uma sequência muito boa de cinco vitórias, depois quatro jogos sem vencer. É uma vitória importantíssima para nós que sonhamos com o título, é vencer jogo a jogo nesse segundo turno", disse.

"Parabenizar o grupo pela partida que fez. Precisávamos voltar a vencer. Agradeço a minha família, esposa, filho e pais. Toda a minha família. Momento que passei difícil. Nunca tive tanta lesão na carreira. E tive duas gravíssimas. Agradeço pela paciência, amigos, companheiros que sempre incentivaram a voltar o quanto antes, ao departamento médico, doutores e fisioterapeutas. Eles sabem o que sofri e eles também com a pressão", acrescentou.