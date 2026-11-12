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Jesús Owono, goleiro de Andorra, continua recluso em sua casa, após ter causado a morte de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife.

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O jornal Marca noticiou que Owono quase não sai de casa e está em tratamento, sob a supervisão de psicólogos e médicos do Andorra. Ele começou a sentir gradualmente que vem recuperando parte de sua força, mas ainda está longe de retomar qualquer parcela de sua vida normal.

Na verdade, Owono ainda não voltou aos treinos e só o fará quando estiver preparado. Mas o goleiro do Andorra pediu ao seu clube que tentasse organizar um encontro com a família de Jesús de Miguel, seja por meio de uma mensagem, de um telefonema ou de uma viagem à cidade de Toledo, para que pudesse compartilhar a dor que eles sentem e apresentar as condolências pessoalmente.

O goleiro já havia querido, de fato, entrar em contato com a família no dia seguinte ao acidente, e chegou inclusive a discutir com familiares a possibilidade de comparecer ao velório do jogador. No entanto, os dirigentes do Andorra e as pessoas próximas a ele aconselharam que deixasse passar mais tempo antes de dar esse passo.

Owono pediu novamente que se tentasse estabelecer contato com os familiares do falecido e informá-los de que ele se coloca à disposição deles e está pronto para oferecer apoio.

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O Andorra entrou em contato com o Tenerife para discutir o assunto, e os dirigentes do clube pediram que lhe fosse concedido mais tempo, a fim de respeitar o período de luto que a família está vivendo.

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Portanto, é necessário esperar neste momento, até que a família do jogador falecido recupere seu equilíbrio emocional na medida do possível, enquanto, ao mesmo tempo, Owono tenta sair de um estado psicológico difícil de superar, sem saber ainda se voltará aos treinos ou a jogar ao lado dos companheiros.

A situação do goleiro do Andorra continua complicada. Gerard Piqué segue ao seu lado, dando-lhe apoio, fazendo questão de visitá-lo constantemente.

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A mãe do goleiro e sua companheira também continuam na casa para acompanhá-lo durante esta fase extremamente difícil, enquanto seus companheiros fazem questão de visitá-lo quase diariamente para saber de sua condição e de como estão as coisas.

O Tenerife e o Andorra estão lidando com a situação com grande sensibilidade e cuidado, dando um exemplo a ser seguido no tratamento de circunstâncias como essas, graças ao fato de agirem com sabedoria e bom senso.

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A Federação Espanhola também começou a oferecer apoio, acompanhando a situação de Owono e de seus companheiros, bem como a dos jogadores do Tenerife, naturalmente, sem ignorar o sofrimento deles, ainda que atue longe dos holofotes.