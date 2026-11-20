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O goleiro Jesús Owono fez sua primeira aparição pública desde a morte de Jesús de Miguel, conhecido como "Demi". Ele fez questão de sair de casa e acompanhar das arquibancadas do Estádio de Encamp o retorno da equipe de Andorra ao seu campo para disputar uma partida, em uma ocasião marcada por uma emocionante homenagem ao falecido e pela tristeza visível no rosto do goleiro.

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Segundo o jornal catalão "Marca", Owono, que desejava comparecer à cerimônia em memória organizada pelo seu clube, decidiu aparecer publicamente pela primeira vez desde a morte de Demi e marcar presença nas arquibancadas para compartilhar com os companheiros e os torcedores os momentos de homenagem ao falecido, apesar do difícil estado emocional que atravessa. A cena mostrou o quanto ele foi abalado pela perda.

A aparição de Owono coincidiu com o retorno da seleção de Andorra ao Estádio de Encamp, onde os jogadores fizeram questão de homenagear a memória de Demi de forma emocionante: entraram em campo vestindo camisas com o nome e o número dele, acompanhados de um buquê de flores brancas, e depois fizeram um minuto de silêncio em luto pela sua morte, em um gesto humano que antecedeu o início da partida.

O goleiro apareceu nas arquibancadas do Estádio Tricolor vestindo roupas escuras e um boné preto, ao lado de companheiros que não foram relacionados para o jogo, entre eles Alex Calf, que está lesionado, e Le Normand. A tristeza dominava sua expressão, diante do clima que a homenagem impôs aos presentes.

A participação de Owono não se limitou ao minuto de silêncio, já que ele fez uma oração logo após o seu término, em uma cena que refletiu o quanto foi profundamente afetado pela morte de Demi. Companheiros e torcedores fizeram questão de apoiá-lo durante sua primeira aparição, que teve um caráter humano distante do clima da competição esportiva, depois que o estádio se transformou em um espaço para relembrar a memória do falecido.

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Dias antes, Owono havia pedido para se encontrar com a família de Jesús de Miguel, em um gesto que reflete seu desejo de se aproximar dos familiares do falecido e prestar suas condolências. Ele espera conseguir realizar esse encontro nos próximos dias, já que ainda não teve a oportunidade, e esse desejo segue presente em meio à tristeza pela perda de Demi.