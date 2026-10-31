Owen Wijndal revela: "Se o dinheiro tivesse sido o mais importante..."

No verão passado, Owen Wijndal parecia prestes a encerrar sua passagem pelo Ajax após quatro temporadas, mas, no último momento, sua saída não se concretizou. Em entrevista ao De Telegraaf , o lateral-esquerdo falou sobre sua situação atual.

"Já tive de lutar para dar a volta por cima algumas vezes. É claro que estou feliz com a forma como as coisas estão agora. Mas, ao mesmo tempo, sei como o futebol funciona. Você é tão bom quanto sua última partida", afirma Wijndal, com realismo.

Não era exatamente esperado que Wijndal estivesse vivendo uma fase tão boa. O diretor técnico Jordi Cruyff levou ao Ajax dois laterais-esquerdos, Caio Henrique e Jofre Torrents, e parecia não haver mais espaço para Wijndal.

Por isso, o Ajax estava disposto a facilitar a saída de Wijndal, e as partes chegaram a avaliar uma rescisão contratual. O lateral-esquerdo já tinha até se despedido dos companheiros quando sua saída, de repente, não se concretizou. Nos bastidores, diz-se que Wijndal não quer deixar o Ajax por causa de seu alto salário.

"Sim, sim, sim! O salário, claro?", ri Wijndal. "De fato, ouço isso com frequência, mas não é verdade. Também posso ganhar bem em outros clubes. Se o dinheiro fosse o mais importante, eu já teria saído há muito tempo."

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"Essa história sobre o salário simplesmente não é verdade", continua. "Fiquei porque queria estar no Ajax e porque ainda queria mostrar coisas boas aqui. Essa sempre foi a minha motivação."

E, se depender de Wijndal, seu capítulo no Ajax está longe de terminar. Embora não saiba o que o clube pensa sobre uma renovação de contrato, ele está aberto à possibilidade. "Seria até curioso, considerando tudo o que aconteceu nos últimos anos. É claro que eu pensaria nisso se o Ajax quisesse continuar comigo."

"Já estou aqui há bastante tempo. Mas ainda não ouvi nada e, enquanto for assim, não faz muito sentido pensar demais nisso." Wijndal tem contrato até meados de 2027.