Owen Wijndal enfrenta seu ex-clube, o AZ, com o Ajax neste sábado. Embora considere a equipe de Amsterdã favorita, ele reconhece que os visitantes de Alkmaar também têm muita qualidade.

"O AZ é uma equipe muito boa há muitos anos", disse Wijndal ao De Telegraaf. "Tem qualidade, uma forma clara de jogar e sempre revela novos talentos. Isso fica evidente mais uma vez nesta temporada. Acho que qualquer adversário tem dificuldades contra o AZ, não só o Ajax."

Wijndal passou pelas categorias de base do AZ e estreou no futebol profissional pelo clube há cerca de dez anos. Na visão dele, pouca coisa mudou desde então na filosofia e no estilo de jogo da equipe.

"Eles continuam trabalhando com muitos jovens formados no próprio clube. O estilo de jogo também é fácil de reconhecer. Futebol ofensivo, laterais que apoiam bastante o ataque e tomam a iniciativa. Isso continua sendo parte do clube", afirmou Wijndal, que em seguida foi perguntado sobre quais jogadores do AZ poderiam atuar no Ajax.

"É difícil responder, porque também temos muitos bons jogadores e seria preciso analisar posição por posição. Mas, em termos de qualidade, Stengs naturalmente tem muito a oferecer. Também acho Clasie um jogador excelente. Além disso, há grandes talentos como Meerdink, Dijkstra e Smit. O AZ realmente tem muita qualidade."

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O Ajax, portanto, não pode subestimar o adversário neste sábado. "É claro que não dá para comparar o tamanho do clube com o de Ajax, PSV ou Feyenoord. Mas, se você observar a qualidade e a maneira como a equipe disputa as primeiras posições a cada temporada, o nível é muito alto. O AZ não é campeão com frequência, mas todo mundo tem dificuldades contra ele."

A partida começa às 21h de sábado, na Johan Cruyff Arena. E quem é o favorito para Wijndal? "O Ajax. É claro que contratamos bons jogadores, e isso ajuda, mas sempre vejo o Ajax como favorito no Campeonato Holandês."