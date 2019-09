Owen guarda rancor com Beckham por expulsão na Copa de 98: 'foi infantil e desnecessário'

O próprio Owen, em seu livro, escreveu sobre a eliminação da Inglaterra na Copa da França e do lance envolvendo Beckham e Simeone

Na , estão sendo divulgados alguns capítulos de “Reebot”, o livro escrito por Michael Owen. O ex-jogador inglês escreveu sobre como a expulsão de David Beckham no lance envolvendo Diego Simeone na de 1998 afetou a seleção.

Após uma falta de Simeone em Beckham, o inglês, ainda caído no chão, levantou a perna e fez o argentino cair. O árbitro, pouco metros do lance, não pensou duas vezes e deu cartão vermelho direto para Beckham.

Owen pensa que o companheiro não merecia tal castigo, mas que aquela atitude, chamada de infantil e desnecessária, não deveria ser tomada em momento algum. “Em primeiro lugar o que o David fez não era para cartão vermelho, mas foi algo infantil e desnecessário. As pessoas dirão que foi só um erro, mas eu creio que se você quer ganhar um mundial, não pode cometer erros”.

Ele não sabe se o futuro do time seria diferente (a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis naquele jogo) e eles seguiriam na Copa do Mundo, mas pensa que se jogaram bem com 10, teriam jogado ainda melhor com 11 jogadores os 90 minutos. “Ganharíamos da com 11? Não sei, mas estávamos jogando suficientemente bem com 10. Haveríamos vencido e depois ? Tão pouco saberemos”.

Apesar de ser grato pela experiência de jogar um mundial, Owen reconhece que não pode evitar guardar um pouco de rancor pelo que Beckham fez. “O único que posso dizer agora que estou sentado escrevendo este livro é que eu tenho a consciência de quão sortudo é um jogador por poder participar de uma Copa do Mundo. Não importa se seja mais de um. Estaria mentindo se não dissesse que o que David fez naquele dia foi prejudicar a todos e cada membro da Inglaterra”.

Mas ele também defende Beckham das duras críticas que sofreu da imprensa britânica naquela eliminação: “Merecia o absurdo que sofreu da imprensa? Realmente não. Que ser humano ter que ver sua imagem sendo queimada? Mas David nos prejudicou e ainda guardo rancor por ele hoje”.

A seleção inglesa volta a campo no dia 7 de setembro, às 15h45, contra a Bulgária, em partida válida pelas eliminatórias para a Eurocopa 2020.