Michael Owen alertou seu ex-clube Liverpool de que o Paris Saint-Germain está "se aproveitando" da necessidade urgente de compensar a saída de Mohamed Salah, ao exagerar em suas exigências financeiras para autorizar a transferência do ponta francês Bradley Barcola.

O Liverpool busca um novo ponta antes do fechamento da janela de transferências de verão, em setembro, depois que Salah rescindiu seu contrato e se transferiu para o turco Trabzonspor em uma transferência gratuita, apesar de ter assinado um novo contrato de dois anos com o Liverpool em abril passado.

O clube inglês enfrenta a difícil missão de preencher o vazio deixado pelo "Rei Egípcio" após nove anos em Anfield, período no qual marcou 257 gols e deu 123 assistências em 442 partidas, além de conduzir a equipe às conquistas dos títulos da Premier League em 2020 e 2025 e da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

Barcola (23 anos) despontou como principal alvo do Liverpool neste verão, apesar de outros nomes serem cotados, como Yann Diomandé e Ibrahim Mbaye. Segundo relatos, o Paris Saint-Germain avalia seu jogador em cerca de 145 milhões de libras esterlinas, ainda que sua carreira futebolística tenha se limitado, até agora, ao Campeonato Francês.

Owen afirmou, em declarações ao site "Liverpool Echo", que o Paris Saint-Germain pode elevar o preço para se aproveitar da situação do Liverpool, especialmente porque o contrato de Barcola se estende até 2028 e não há nada que obrigue o clube francês a vendê-lo.

Ele disse: "Barcola é o nome mais em evidência atualmente e parece disponível, mas será caro. O Liverpool precisa de uma contratação de destaque para essa posição após a saída de Salah, Mané e Díaz. Talvez precisem de dois pontas, mas o certo é que precisam de pelo menos um. Parece que estão interessados nele e ele tem as qualidades, mas tudo vai depender do preço".

E prosseguiu: "O Liverpool tinha Salah, Mané e Díaz. Passaram pelo clube vários jogadores fantásticos que ocuparam as posições de ponta ao longo dos anos, mas parece que há escassez desse tipo de jogador no Liverpool atualmente".

Owen considerou que a quantia de 145 milhões de libras esterlinas é "exorbitante e fantasiosa" para um jogador que ainda não se afirmou na Premier League, acrescentando: "Ele jogou no mais alto nível, mas em algum momento é preciso dizer não. Se o valor chegar a 145 milhões, isso é loucura".

Owen revelou que preferia a contratação de Jarrod Bowen, do West Ham, para suceder Salah, considerando que isso seria "extremamente lógico", mas ponderou que essa opção não está mais disponível.

O astro inglês concluiu: "O problema é que todos sabem o quanto o Liverpool precisa de um jogador de alto nível, por isso terão de pagar uma quantia exorbitante. Talvez seja o que precisa ser feito, mas 145 milhões é um número enorme".