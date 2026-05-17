Ovação de pé para Tyrell Malacia após a decisão do Manchester United sobre seu futuro

Tyrell Malacia deixará o Manchester United neste verão, conforme informou o clube por meio de seus canais oficiais. O lateral-esquerdo estará disponível para contratação sem custos de transferência neste verão, já que seu contrato em Manchester não será renovado.

Malacia foi homenageado pelo técnico interino Michael Carrick após a partida em casa contra o Nottingham Forest (3 a 2). O zagueiro não entrou em campo, mas recebeu uma calorosa homenagem de seu treinador.

“Ali está o Tyrell, sobre quem falei aos rapazes antes do pontapé inicial. Ele passou por um período difícil devido a lesões. Peço a vocês que lhe demonstrem seu apoio”, exortou Carrick aos torcedores. A torcida se fez ouvir. O jogador nascido em Roterdã foi ovacionado pelos torcedores do Manchester United.

Malacia foi contratado do Feyenoord no verão de 2022 por cerca de 15 milhões de euros. Em sua primeira temporada, ele ainda jogava regularmente e chegou a somar nada menos que 39 partidas. No entanto, devido a uma grave lesão no joelho, ele teve que ficar de fora por uma temporada inteira; ao retornar, não tinha mais a garantia de minutos em campo com os Red Devils.

Após um período de empréstimo ao PSV, no qual disputou apenas 693 minutos, ele retornou a Manchester. O zagueiro tentou várias vezes uma transferência, mas a mudança nunca se concretizou. Assim, neste inverno, parecia estar em andamento uma transferência para a Turquia, mas a diretoria desistiu no último momento — principalmente devido à lesão de Patrick Dorgu.

Nesta temporada, Malacia entrou em campo duas vezes pelo United, totalizando apenas sete minutos.