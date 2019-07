"Ouvir não quer dizer sair", diz Pedro sobre o interesse do Flamengo

Atacante manifestou desejo de ouvir a proposta do clube rival, mas negou qualquer intenção de buscar uma rescisão judicial.

Pedro finalmente se pronunciou publicamente sobre o interesse do em seu futebol. O jogador, que na última sexta-feira anunciou que gostaria de ouvir a proposta do rival, foi ao seu Instagram para tentar explicar a situação.

Veja mais jogos ao vivo que em qualquer outro lugar. Teste o DAZN de graça por um mês

“Sobre ouvir e querer conhecer qualquer projeto, é uma atitude natural de qualquer profissional. Ouvir não quer dizer sair, que fique bem claro”, escreveu o atacante.

Pedro tem 22 anos, está no desde os 16 e recentemente passou a virar alvo do Flamengo. Mário Bittencourt, novo presidente tricolor, já avisou que só libera o jogador caso o clube rival pague a multa rescisória de 50 milhões de euros.

Com o Fluminense em dificuldades financeiras, no entanto, havia o temor de que Pedro pudesse seguir o mesmo caminho de Gustavo Scarpa, que saiu do clube por meios judiciais. O atacante, no entanto, nega que vá fazer isso.

“Estou ciente do momento financeiro do clube. Das trocas internas. Aproveito e ressalto que em momento algum pensei na possibilidade de uma rescisão unilateral ou qualquer processo jurídico”, disse o jogador.