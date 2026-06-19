“Ouvi o som do osso se quebrando”... O técnico do Canadá revela os bastidores da terrível lesão de seu jogador

A seleção canadense sofreu um duro golpe, apesar da vitória esmagadora por 6 a 0 sobre o Catar na Copa do Mundo de 2026, depois que o meio-campista Ismail Koné sofreu uma lesão grave que o deixará afastado dos gramados por um longo período.

Kone, jogador do Sassuolo, da Itália, sofreu uma lesão terrível durante o confronto contra o Catar, disputado em Vancouver, após uma entrada do meio-campista catariano Asim Madibo aos 53 minutos. Ele caiu no chão com dores antes de deixar o campo em uma maca, em meio a um clima de choque nas fileiras da seleção canadense.

Jesse Marsh, técnico do Canadá, revelou detalhes chocantes sobre o momento da lesão, afirmando que ouviu o som do osso se quebrando da linha lateral.

March disse após a partida, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “The Sun”: “Dava para ouvir o som do osso se quebrando. Nossos corações estão com ele, e todos ficaram chocados com a cena”.

O técnico americano acrescentou que Koné representa uma grande perda para a seleção canadense no restante de sua trajetória na Copa do Mundo, explicando: “Ismail é um rapaz maravilhoso e tem uma personalidade marcante. Ele pode cometer alguns erros às vezes, mas isso faz parte do que nos faz gostar dele. Ele tem um grande futuro e é um elemento muito importante para nós”.

Espera-se que o jogador de 24 anos seja submetido a uma cirurgia nas próximas horas, enquanto as estimativas iniciais apontam para um afastamento de quatro a cinco meses.

Marsh fez questão de consolar seu jogador enquanto ele era retirado do campo, reafirmando sua confiança de que ele voltará ainda mais forte, e disse: “Ele vai ficar bem, vamos disponibilizar os melhores médicos para ele, e ele ainda tem um grande futuro pela frente”.

O técnico do Canadá também revelou que Assem Madibo foi até o vestiário da seleção canadense após a partida para se desculpar pela jogada que causou a lesão.

Por sua vez, Jonathan David, estrela do Canadá e autor de um hat-trick na partida, criticou a entrada violenta sofrida por seu companheiro, dizendo: “Se há uma bola que você não consegue disputar, não há motivo para uma entrada dessas. Parecia apenas uma tentativa de machucar o jogador”.

O árbitro mostrou cartão vermelho direto a Medibo, enquanto a seleção do Catar continuou a partida com nove jogadores após a expulsão de Hammam Ahmed no primeiro tempo.

Apesar do choque causado pela lesão de Koné, a seleção canadense manteve sua grande superioridade: Saïl Larin abriu o placar, antes de Jonathan David marcar mais três gols, enquanto Nathan Saliba marcou um gol espetacular de falta direta logo após entrar no lugar de Koné.

Saliba fez um gesto comovente após seu gol, comemorando com a camisa do companheiro lesionado em sinal de solidariedade, em uma cena que foi aplaudida pela torcida no estádio.

A partida também contou com um gol contra marcado por Mohammed Al-Mannai, antes de David encerrar a festa de gols com seu terceiro gol nos acréscimos, levando o Canadá a uma vitória esmagadora que reforçou suas chances de chegar às oitavas de final.

A seleção do Catar precisa agora vencer sua próxima partida contra a Bósnia e Herzegovina se quiser manter vivas suas esperanças de se classificar para as fases eliminatórias.