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Mohamed Saeed
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“Outros países não permitem isso!”: Unai Emery critica a arbitragem da Premier League após gol de empate polêmico do Manchester United deixar o Aston Villa furioso

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Emery se irrita com o nível da arbitragem

O técnico do Aston Villa demonstrava abatimento à beira do campo enquanto via sua equipe perder uma vantagem de 4 a 2 nos instantes finais da partida. Emery ficou tão convencido de que a vitória havia escapado após os acontecimentos no fim do jogo que seguiu para o túnel antes mesmo do apito final. Sua irritação se devia à proteção que, em sua avaliação, faltou ao goleiro Zion Suzuki em um escanteio tumultuado, no qual o Manchester United arrancou o empate com Patrick Dorgu aos 96 minutos.

Em uma entrevista descrita como explosiva após a partida, Emery deixou clara sua opinião sobre o contato físico permitido na elite do futebol inglês. “Eles marcaram aos 96 minutos, o árbitro deu seis minutos de acréscimo. Achei que o jogo tinha acabado”, disse Emery aos jornalistas. “Irritado? Claro. Como aceitar perder no último minuto com duas bolas? É difícil. O escanteio é uma questão de adaptação à Premier League para Suzuki, por causa dos empurrões. É difícil aceitar os dois gols sofridos no fim. A forma como sofremos esse último gol é uma questão de adaptação para Suzuki. Eles o empurram e atrapalham. Em outros países, isso não é permitido. Aqui, sim.”

Polêmica no Stretford End

O lance polêmico ocorreu quando o goleiro do United, Senne Lammens, foi à frente para um escanteio e aparentemente atrapalhou Suzuki na tentativa de agarrar a bola. O contato fez a bola cair em uma área perigosa, onde Dorgu apareceu para marcar o gol de empate. Apesar da revisão do VAR por uma possível falta, Chris Kavanagh validou o gol, provocando uma onda de protestos dos jogadores do Villa. Suzuki chegou a receber cartão amarelo depois do lance por reclamar veementemente com a equipe de arbitragem, em meio aos ânimos exaltados no fim da partida.

Emery insistiu que, embora seu goleiro precise aprender a lidar com as exigências particulares do futebol inglês, a arbitragem também deve fazer sua parte para garantir o jogo limpo na pequena área. “Precisamos continuar analisando, adquirindo experiência e tentando evitar situações como a que nos fez sofrer o gol”, acrescentou. “Estou irritado? Não com os jogadores, mas com a situação. Estávamos vencendo no último minuto e perdemos a chance de somar mais dois pontos. No último escanteio, normalmente, se estivéssemos atentos à necessidade de proteger o goleiro, teríamos defendido a jogada. Zion vai melhorar à medida que se adaptar à Premier League em situações como essa. Zion tem tido atuações fantásticas, mas ainda há trabalho a fazer.”

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Oportunidades desperdiçadas pelo Aston Villa

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

O resultado é difícil de aceitar para um Villa que parecia ter a vitória assegurada após um período de domínio no segundo tempo. Depois que Alisson Edward e Nicolas Jackson deram à equipe uma vantagem inicial, o Villa retomou o controle com um pênalti de John McGinn e um gol de Leon Goretzka. No entanto, a incapacidade de segurar o resultado, marcada pelo gol de Joshua Zirkzee aos 92 minutos, que deixou o placar em 4 a 3, fez o Villa ficar na 10ª posição da tabela após dez partidas.

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Com a queda de rendimento no fim, o Villa desperdiçou pontos cruciais na busca por uma vaga em competições europeias, deixando Emery a pensar no que poderia ter sido. A decisão do técnico de deixar a área reservada à comissão técnica antes do apito final evidenciou a intensidade da decepção entre os visitantes. O Villa terá de esperar até depois da pausa para os jogos de seleções para tentar recolocar sua temporada nos trilhos. O próximo compromisso será em casa contra o Sunderland, em 21 de novembro.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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