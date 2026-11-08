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Emery se irrita com o nível da arbitragem

O técnico do Aston Villa demonstrava abatimento à beira do campo enquanto via sua equipe perder uma vantagem de 4 a 2 nos instantes finais da partida. Emery ficou tão convencido de que a vitória havia escapado após os acontecimentos no fim do jogo que seguiu para o túnel antes mesmo do apito final. Sua irritação se devia à proteção que, em sua avaliação, faltou ao goleiro Zion Suzuki em um escanteio tumultuado, no qual o Manchester United arrancou o empate com Patrick Dorgu aos 96 minutos.

Em uma entrevista descrita como explosiva após a partida, Emery deixou clara sua opinião sobre o contato físico permitido na elite do futebol inglês. “Eles marcaram aos 96 minutos, o árbitro deu seis minutos de acréscimo. Achei que o jogo tinha acabado”, disse Emery aos jornalistas. “Irritado? Claro. Como aceitar perder no último minuto com duas bolas? É difícil. O escanteio é uma questão de adaptação à Premier League para Suzuki, por causa dos empurrões. É difícil aceitar os dois gols sofridos no fim. A forma como sofremos esse último gol é uma questão de adaptação para Suzuki. Eles o empurram e atrapalham. Em outros países, isso não é permitido. Aqui, sim.”

Polêmica no Stretford End

O lance polêmico ocorreu quando o goleiro do United, Senne Lammens, foi à frente para um escanteio e aparentemente atrapalhou Suzuki na tentativa de agarrar a bola. O contato fez a bola cair em uma área perigosa, onde Dorgu apareceu para marcar o gol de empate. Apesar da revisão do VAR por uma possível falta, Chris Kavanagh validou o gol, provocando uma onda de protestos dos jogadores do Villa. Suzuki chegou a receber cartão amarelo depois do lance por reclamar veementemente com a equipe de arbitragem, em meio aos ânimos exaltados no fim da partida.

Emery insistiu que, embora seu goleiro precise aprender a lidar com as exigências particulares do futebol inglês, a arbitragem também deve fazer sua parte para garantir o jogo limpo na pequena área. “Precisamos continuar analisando, adquirindo experiência e tentando evitar situações como a que nos fez sofrer o gol”, acrescentou. “Estou irritado? Não com os jogadores, mas com a situação. Estávamos vencendo no último minuto e perdemos a chance de somar mais dois pontos. No último escanteio, normalmente, se estivéssemos atentos à necessidade de proteger o goleiro, teríamos defendido a jogada. Zion vai melhorar à medida que se adaptar à Premier League em situações como essa. Zion tem tido atuações fantásticas, mas ainda há trabalho a fazer.”

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Oportunidades desperdiçadas pelo Aston Villa

Getty Images

O resultado é difícil de aceitar para um Villa que parecia ter a vitória assegurada após um período de domínio no segundo tempo. Depois que Alisson Edward e Nicolas Jackson deram à equipe uma vantagem inicial, o Villa retomou o controle com um pênalti de John McGinn e um gol de Leon Goretzka. No entanto, a incapacidade de segurar o resultado, marcada pelo gol de Joshua Zirkzee aos 92 minutos, que deixou o placar em 4 a 3, fez o Villa ficar na 10ª posição da tabela após dez partidas.

Com a queda de rendimento no fim, o Villa desperdiçou pontos cruciais na busca por uma vaga em competições europeias, deixando Emery a pensar no que poderia ter sido. A decisão do técnico de deixar a área reservada à comissão técnica antes do apito final evidenciou a intensidade da decepção entre os visitantes. O Villa terá de esperar até depois da pausa para os jogos de seleções para tentar recolocar sua temporada nos trilhos. O próximo compromisso será em casa contra o Sunderland, em 21 de novembro.