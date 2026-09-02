Será que Ethan Nwaneri se informou mais uma vez, em cima da hora, sobre o quão seguro está Niko Kovac no cargo? Não dá para descartar, afinal o novo reforço por empréstimo do Arsenal teve recentemente experiências muito ruins com trocas de treinador. No Borussia Dortmund, para onde o jogador ofensivo de 19 anos se transfere por uma temporada vindo do Arsenal sem opção de compra, ele pode ter certeza: Kovac vai permanecer no BVB e provavelmente ainda vai prorrogar seu contrato antecipadamente neste ano.

Assim, o Borussia reage no apagar das luzes à grave lesão no joelho do reforço Giannias Konstantelias. E de forma adequada: Nwaneri é um dos talentos mais promissores da Inglaterra e tem grande potencial. Além disso, com o empréstimo de um ano, o BVB também não bloqueia o retorno do grego, que ficará ausente por meses.

No último semestre da temporada passada, Nwaneri, que atuou das seleções sub-16 à sub-21 da Inglaterra e marcou 27 gols em 58 partidas internacionais, defendeu o Olympique Marseille. Até então, ele havia disputado apenas 12 jogos oficiais pelos Gunners, um terço deles como titular.

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Por que o Arsenal emprestou Ethan Nwaneri ao Olympique Marseille?

Isso também aconteceu porque o Arsenal passou a utilizar o jovem de forma mais central a partir do verão de 2025, como uma espécie de camisa 10. Mas ali a concorrência com Martin Ödegaard e com Eberechi Eze, contratado por muito dinheiro, se mostrou grande demais.

O Arsenal decidiu ceder Nwaneri ao OM porque lá trabalhava com Roberto De Zerbi "um incentivador incrível de jovens talentos e um treinador realmente corajoso", como disse o técnico Mikel Arteta. "Acho que isso combina com a forma de jogar e com as qualidades que desejamos para Ethan. É preciso jogá-lo lá dentro, na cova dos leões, em uma cultura futebolística, uma atmosfera e um grande clube incríveis. Isso vai fazê-lo evoluir. Será uma experiência fantástica para ele."

O espanhol estava errado, e o empréstimo virou um fiasco para Nwaneri. Em Marselha, onde tradicionalmente já se oscila entre euforia sem limites e caos total, mais uma vez prevaleceu a segunda opção. Depois de longas desavenças, De Zerbi pediu demissão em fevereiro, 20 dias após a chegada de Nwaneri.

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Críticas a Ethan Nwaneri: "Outros jogadores entregaram muito mais"

Até então, ele já havia disputado quatro partidas sob o comando do italiano, e em todas Nwaneri começou como titular. Melhor ainda: em sua estreia, ele precisou de apenas 13 minutos para marcar o 2 a 0 contra o líder Lens, na vitória por 3 a 1. "Ethan vai se tornar um jogador de ponta, disso eu tenho certeza", disse De Zerbi pouco antes de sua demissão.

Depois disso, a situação desandou para Nwaneri. Após os 215 minutos com De Zerbi, ele recebeu apenas mais 197 minutos no restante do período sob o novo treinador Habib Beye, em sete partidas. O técnico de 48 anos chegou inclusive a criticar publicamente a falta de empenho de Nwaneri e disse: "Ele é um bom jogador, mas precisa nos dar muito mais em termos de compromisso diário. Outros jogadores entregaram muito mais. Ele ainda precisa se acostumar com a intensidade da Ligue 1 e ter consciência de que chegou a um clube de nível muito, muito alto."

Mesmo com uma longa lista de lesionados, Beye não colocou o jogador emprestado nenhuma vez entre os titulares. Com isso, de certa forma prejudicou seu clube, pois, segundo o L'Equipe , o contrato de Nwaneri continha uma cláusula segundo a qual o Marseille teria de pagar menos ao Arsenal pela taxa de empréstimo quanto mais ele jogasse. Ao mesmo tempo, o diário esportivo escreveu, diante de sua condição de reserva, sobre uma "impressão persistente de indiferença" em Nwaneri.

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Ethan Nwaneri é o jogador mais jovem a entrar em campo na história da Premier League

A passagem decepcionante pelo sul da França, porém, ainda assim fez Nwaneri evoluir aos olhos de Arteta. Em várias ocasiões, o treinador distribuiu elogios a Nwaneri após seu retorno. Em julho, ele disse: "Isso definitivamente abre os olhos de qualquer um para como um jovem jogador pode evoluir em tão pouco tempo e para o que se pode tirar de uma experiência difícil e desafiadora no exterior. Ele fez isso de forma brilhante. Parece uma pessoa completamente diferente."

Nos cinco amistosos de pré-temporada, Arteta acabou utilizando Nwaneri, que marcou dois gols neles, entre eles um na derrota por 3 a 2 para o BVB. Que o técnico de longa data dos Gunners gosta dele, Arteta já demonstrou cedo. Em setembro de 2022, ele o utilizou pela primeira vez na Premier League. Filho de pais nigerianos e nascido em Londres, Nwaneri segue sendo até hoje, com 15 anos e 181 dias, o jogador mais jovem a atuar na elite do futebol inglês. No Arsenal, ele ultrapassou Cesc Fabregas com isso.

Nwaneri, que chegou ao Arsenal aos oito anos e já atuava pelo sub-18 aos 14, viveu seu melhor momento entre os profissionais na temporada 2024/25. Principalmente como substituto de Bukayo Saka, que ficou mais de três meses lesionado, ele mostrou boas atuações e somou nove gols e duas assistências em 37 jogos oficiais. A propósito de Saka: em fevereiro de 2025, Nwaneri se tornou, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, o jogador mais jovem desde o início dos registros (2003/04) a completar cinco ou mais dribles em uma partida da Premier League e dar uma assistência, tirando esse recorde de Saka.

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Emprestado ao BVB, Ethan Nwaneri: estes são seus pontos fortes e fracos

Depois disso, porém, Nwaneri não foi mais além. Há pouco tempo, Arteta não tinha certeza se o futuro imediato de Nwaneri realmente era no Arsenal. "Quero que ele fique no clube. Mas o que é melhor para o jogador no médio e no longo prazo? Ethan precisa jogar futebol. Se ele ficar aqui, então só porque podemos garantir que ele terá esse tempo de jogo. Caso contrário, isso não é bom para ninguém", disse.

Sem mudança de treinador e com Konstantelias lesionado, Nwaneri terá em Dortmund muitas oportunidades de minutos em campo. Nwaneri é mais parecido com Konstantelias do que com o garçom Konstantinos Karetsas. Seu drible e sua finalização precisa estão entre seus maiores pontos fortes.

Como tipo de jogador, Nwaneri representa um híbrido: um coringa ofensivo canhoto entre a posição de camisa 10, o meio-espaço direito e a função de ponta invertido. Ele tem ótima noção de espaço e também se mostra bastante resistente à pressão mesmo sob marcação. Com sua condução curta, rápidas mudanças de direção e fintas corporais inteligentes, ele é capaz de resolver situações apertadas de jogo. Nesse processo, ele não fica classicamente preso à linha, mas usa sua mobilidade para cortar para dentro a partir do meio-espaço.

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Após o choque com Konstantelias: o que Ethan Nwaneri pode oferecer ao BVB?

Taticamente, Nwaneri se destaca pela percepção de onde surgirá o próximo espaço livre e por como o ocupa de maneira dinâmica. Seu posicionamento flexível faz dele um jogador difícil de ser contido no ataque. Ele prefere puxar da direita para dentro para iniciar ataques ou criar perigo ele mesmo. Seu equilíbrio entre preparação das jogadas e conclusão própria a partir do meio-espaço também é bom.

Nwaneri ainda precisa melhorar o uso do seu pé um pouco mais fraco. Ele tende a negligenciar um pouco o pé direito no drible e no jogo de passes e a não usá-lo com frequência suficiente. Além disso, no Arsenal ele também teve repetidamente fases mais longas nas partidas em que não estava tão envolvido nas ações do jogo.

O futebol de Kovac, com a premissa "defesa primeiro", tem semelhanças com a abordagem do Arsenal sob Arteta. Dessa forma, a ida para Dortmund significa para Nwaneri não apenas mais tempo de jogo, mas também mais responsabilidade em campo e na parte defensiva. Além disso, os espaços e as possibilidades de contra-ataque na Bundesliga devem combinar bem com ele para causar mais impacto do que em Marseille.

Na teoria, Nwaneri tem todas as características para oferecer aquilo que falta ao Borussia após o choque com Konstantelias: dinamismo, imprevisibilidade, profundidade, coragem para correr riscos. Para isso, porém, ele precisa encontrar rapidamente seu ritmo. Em Marseille, ele pagou pelo aprendizado; agora, Dortmund deve ser a prova de maturidade para Nwaneri. As condições para isso estão dadas: um treinador que aposta nele e um sistema que exige seus pontos fortes.

Ethan Nwaneri: sua carreira como profissional em resumo