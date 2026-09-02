Ethan Nwaneri terá se informado mais uma vez, em cima da hora, sobre o quão seguro Niko Kovac está no cargo? Não dá para descartar, afinal o novo reforço por empréstimo do Arsenal teve experiências muito ruins recentemente com trocas de treinador. No Borussia Dortmund, para onde o meia ofensivo de 19 anos se transfere por uma temporada vindo do Arsenal sem opção de compra, ele pode ter certeza: Kovac ficará no BVB e provavelmente ainda renovará seu contrato de forma antecipada neste ano.

Assim, o Borussia reage no apagar das luzes à grave lesão no joelho do reforço Giannias Konstantelias. E de forma adequada: Nwaneri está entre os talentos mais promissores da Inglaterra e tem grande potencial; além disso, com o empréstimo de um ano, o BVB também não bloqueia o retorno do grego, que ficará fora por meses.

No último semestre da temporada passada, Nwaneri, que atuou pelas seleções de base da Inglaterra do sub-16 ao sub-21 e marcou 27 gols em 58 partidas internacionais, esteve no Olympique de Marselha. Até então, ele havia feito apenas 12 jogos oficiais pelos Gunners, um terço deles como titular.

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Por que o Arsenal emprestou Ethan Nwaneri ao Olympique de Marselha?

Isso também se deveu ao fato de que o Arsenal passou a utilizar o jovem de forma mais centralizada a partir do verão de 2025, como uma espécie de camisa 10. Mas ali a concorrência com Martin Ödegaard e Eberechi Eze, contratado por muito dinheiro, se mostrou grande demais.

O Arsenal decidiu ceder Nwaneri ao OM porque lá trabalhava Roberto De Zerbi, "um incentivador incrível de jovens talentos e um treinador realmente corajoso", como disse o técnico Mikel Arteta. "Acho que isso combina com a forma de jogar e com as qualidades que desejamos para Ethan. É preciso jogá-lo lá dentro, na cova dos leões, em uma cultura futebolística incrível, com atmosfera e um grande clube - isso vai fazê-lo evoluir. Será uma grande experiência para ele."

O espanhol estava errado, e o empréstimo virou um fiasco para Nwaneri. Em Marselha, onde tradicionalmente já se oscila entre a euforia sem limites e o caos desenfreado, mais uma vez foi este último o que prevaleceu. Depois de longas turbulências, De Zerbi pediu demissão em fevereiro, 20 dias após a chegada de Nwaneri.

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Críticas a Ethan Nwaneri: "Outros jogadores deram muito mais"

Até então, ele já havia disputado quatro partidas sob o comando do italiano, e em todas Nwaneri começou como titular. Melhor ainda: em sua estreia, ele precisou de apenas 13 minutos para marcar o 2 a 0 contra o líder Lens (3 a 1). "Ethan vai se tornar um jogador de ponta, disso eu tenho certeza", disse De Zerbi pouco antes de sua saída.

Depois disso, a situação desandou para Nwaneri. Após os 215 minutos com De Zerbi, ele recebeu apenas mais 197 minutos no restante do período sob o novo treinador Habib Beye, em sete partidas. O técnico de 48 anos chegou inclusive a criticar publicamente a falta de empenho de Nwaneri e disse: "Ele é um bom jogador, mas precisa nos dar muito mais no compromisso diário. Outros jogadores deram muito mais. Ele primeiro precisa se acostumar com a intensidade da Ligue 1 e ter consciência de que chegou a um clube de nível muito, muito alto."

Mesmo com uma longa lista de lesionados, Beye não colocou o jogador emprestado para começar nenhuma vez. De certa forma, isso prejudicou o próprio clube, pois, segundo o L'Equipe , o contrato de Nwaneri continha uma cláusula segundo a qual o Marselha teria de pagar menos taxa de empréstimo ao Arsenal quanto mais ele jogasse. Ao mesmo tempo, diante de sua condição de reserva, o diário esportivo escreveu sobre uma "impressão persistente de indiferença" em Nwaneri.

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Ethan Nwaneri é o jogador mais jovem a atuar na história da Premier League

A passagem decepcionante pelo sul da França, porém, ainda assim fez Nwaneri avançar aos olhos de Arteta. Em várias ocasiões, o treinador distribuiu elogios a Nwaneri após seu retorno. Em julho, ele disse: "Isso certamente abre os olhos para como um jogador jovem pode evoluir em tão pouco tempo e o que se pode tirar de uma experiência difícil e desafiadora no exterior. Ele conseguiu isso de maneira brilhante. Parece uma pessoa completamente diferente."

Por fim, Arteta utilizou Nwaneri nos cinco amistosos de pré-temporada, nos quais ele marcou dois gols, entre eles um na derrota por 3 a 2 para o BVB. Que o técnico de longa data dos Gunners gosta dele, ele já havia demonstrado cedo. Em setembro de 2022, escalou pela primeira vez na Premier League o filho de pais nigerianos nascido em Londres. Até hoje, Nwaneri segue sendo, com 15 anos e 181 dias, o jogador mais jovem a entrar em campo na elite inglesa. No Arsenal, ele ultrapassou Cesc Fabregas com isso.

Nwaneri, que chegou ao Arsenal aos oito anos de idade e já atuava pelo sub-18 aos 14, viveu seu melhor momento entre os profissionais na temporada 2024/25. Principalmente como substituto de Bukayo Saka, lesionado por mais de três meses, ele mostrou boas atuações e somou nove gols e duas assistências em 37 jogos oficiais. A propósito de Saka: em fevereiro de 2025, Nwaneri se tornou, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, o jogador mais jovem desde o início dos registros (2003/04) a completar cinco ou mais dribles em uma partida de Premier League e dar uma assistência, tirando esse recorde de Saka.

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Reforço por empréstimo do BVB, Ethan Nwaneri: estes são seus pontos fortes e fracos

Depois disso, porém, Nwaneri não foi além. Recentemente, Arteta não tinha certeza se o futuro imediato de Nwaneri realmente estava no Arsenal. "Eu quero que ele fique no clube. Mas o que é melhor para o jogador no médio e no longo prazo? Ethan precisa jogar futebol. Se ele ficar aqui, será apenas porque podemos garantir que ele terá esse tempo em campo. Caso contrário, isso não é bom para ninguém", disse.

Sem troca de treinador e com Konstantelias lesionado, Nwaneri acena com muitas oportunidades de minutos em campo em Dortmund. Nwaneri é mais parecido com Konstantelias do que com o garçom Konstantinos Karetsas. Seu drible e seu chute preciso estão entre suas maiores virtudes.

Como tipo de jogador, Nwaneri representa um híbrido: um coringa ofensivo canhoto entre a posição de camisa 10, o meio-espaço direito e a função de ponta invertido. Ele tem ótima noção de espaço e também se mostra bastante resistente à pressão mesmo sob marcação. Graças ao seu controle de bola curto, mudanças rápidas de direção e fintas corporais inteligentes, ele é capaz de resolver situações apertadas de jogo. Nesse processo, ele não fica preso à linha de forma clássica, mas usa sua mobilidade para cortar para dentro a partir do meio-espaço.

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Após o choque com Konstantelias: o que Ethan Nwaneri pode dar ao BVB?

Taticamente, Nwaneri se destaca pela sensibilidade para perceber onde surgirá o próximo espaço livre e como ocupá-lo de forma dinâmica. Seu posicionamento flexível o torna difícil de ser controlado no ataque. De preferência, ele corta da direita para dentro para iniciar jogadas ou criar perigo por conta própria. Seu equilíbrio entre construção e finalização própria a partir do meio-espaço também é bom.

Nwaneri ainda precisa melhorar o uso de seu pé um pouco mais fraco. Ele tende a negligenciar um pouco o pé direito no drible e no jogo de passes, e a não usá-lo com frequência suficiente. Além disso, no Arsenal ele também teve repetidamente fases mais longas nos jogos em que não esteve tão envolvido nas ações.

O futebol de Kovac, com a premissa de "defesa primeiro", tem semelhanças com a abordagem do Arsenal sob o comando de Arteta. Assim, o passo para Dortmund significa para Nwaneri não apenas mais tempo de jogo, mas também mais responsabilidade em campo e na defesa. Além disso, os espaços e as possibilidades de contra-ataque na Bundesliga devem cair bem para ele, para causar mais impacto do que em Marselha.

Em teoria, Nwaneri tem todas as características para oferecer o que falta ao Borussia após o choque com Konstantelias: dinâmica, imprevisibilidade, profundidade, coragem para correr riscos. Para isso, porém, ele precisa encontrar rapidamente seu ritmo. Em Marselha, ele pagou o preço do aprendizado; agora, Dortmund deve ser a prova de maturidade de Nwaneri. As condições para isso estão dadas: um treinador que aposta nele e um sistema que exige suas qualidades.

Ethan Nwaneri: sua carreira como profissional em resumo