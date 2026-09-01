O Manchester City anunciou oficialmente a contratação do ponta Iliman Ndiaye, vindo do Everton, em uma transferência cujo valor total chegou a 65 milhões de libras esterlinas.

Segundo a Sky Sports, a negociação prevê que o Everton receba 60 milhões de libras esterlinas como valor fixo, além de 5 milhões de libras esterlinas em forma de bônus e variáveis.

De acordo com o comunicado do Manchester City, o jogador de 26 anos assinou um contrato com validade de 5 anos com o clube.

A transferência de Ndiaye para o Manchester City ocorreu após o fracasso do clube na tentativa de contratar o holandês Cody Gakpo, já que o Liverpool recusou uma proposta de 80 milhões de libras esterlinas para abrir mão de seu jogador, o que levou o City a se voltar para o ponta do Everton como alternativa.

O Liverpool estava relutante em aprovar a saída de Gakpo por causa das preocupações relacionadas à sua capacidade de contratar um substituto adequado antes do fechamento da janela de transferências.

O City buscava reforçar suas opções na posição de ponta, além da contratação de um meio-campista, depois de ter permitido no início do mês as saídas de Savinho e Omar Marmoush para o Tottenham.

A saída da dupla reduziu as opções de Enzo Maresca pelas laterais, já que o banco de reservas da equipe durante a vitória sobre o Crystal Palace na sexta-feira não incluiu nenhum ponta, enquanto Phil Foden começou a partida na posição de lateral, apesar de o treinador reconhecer que ele não é um ponta por natureza.

Isso acontece no momento em que o Manchester City se prepara para anunciar sua grande contratação, com a chegada de Enzo Fernández, vindo do Chelsea, sendo a transferência mais cara da história do Campeonato Inglês, segundo diversos relatos da imprensa.

Ndiaye afirmou, após a conclusão de sua transferência: "Trabalhei a vida toda para conseguir uma oportunidade como esta".

E acrescentou: "O Manchester City é um dos melhores clubes do mundo, e o vi conquistar todos os títulos desde que eu era criança. Poder escrever o meu próprio capítulo em uma história tão especial como esta representa a oportunidade de uma vida, e estou determinado a agarrá-la com as duas mãos".

E prosseguiu: "Minha trajetória nem sempre foi fácil, mas sempre acreditei na minha capacidade de jogar em uma equipe que disputa os maiores títulos, e agora estou aqui. É uma sensação absolutamente maravilhosa".

O jogador explicou: "Gosto de jogar com a bola no chão dentro de uma equipe ofensiva que busca marcar o maior número possível de gols, e por isso sei que o Manchester City é o lugar ideal para mim".

Por sua vez, o diretor esportivo do clube, Hugo Viana, disse: "Iliman é um jogador de futebol extremamente talentoso. Trabalhou muito para chegar a este nível, e, desde a minha primeira conversa com ele, ficou imediatamente claro o quanto ele é humilde e o quanto está determinado a se tornar o melhor jogador que pode ser".

E acrescentou: "Não tenho a menor dúvida de que os torcedores do Manchester City vão adorar vê-lo jogar com a camisa da equipe".

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