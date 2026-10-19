Segundo informações coincidentes de vários veículos da imprensa turca, Sergen Yalçın deve assumir o cargo. Um acordo já teria sido fechado com o treinador de 53 anos, que comandou o Beşiktaş, um dos principais clubes da Süper Lig, até meados de maio. De acordo com as informações, o anúncio oficial é esperado após a reunião da diretoria da Federação Turca de Futebol (TFF) na terça-feira.

Montella foi demitido no início de outubro, após três anos no cargo. O italiano levou a Turquia às quartas de final da Eurocopa de 2024, em uma boa campanha, e depois classificou a seleção de Arda Güler, astro do Real Madrid, para a Copa do Mundo de 2026. No torneio disputado na América do Norte, porém, duas derrotas nas partidas iniciais selaram precocemente a decepcionante eliminação ainda na fase de grupos. Na última data Fifa, vieram mais quatro derrotas na Liga das Nações.

Acima de tudo, as duras derrotas em casa para a Itália (4 a 1) e na Bélgica (3 a 0) geraram insatisfação e deixaram Montella cada vez mais ameaçado no cargo, até que ele acabou demitido. Inicialmente, Arda Turan era o candidato preferido para substituí-lo, mas o ex-jogador da seleção turca recusou a oferta porque prefere continuar no Shakhtar Donetsk, com o qual tem contrato até o próximo verão. Turan assumiu o comando do importante clube ucraniano em 2025.

Sergen Yalçın deve assumir: Turquia queria um treinador do país

A federação turca também teria procurado Abdullah Avcı, cujo trabalho mais recente foi no Trabzonspor, até agosto de 2024. Ele já havia comandado a seleção de novembro de 2011 a agosto de 2013. Avcı, porém, também não estava disponível. Assim, Sergen Yalçın parece ser a terceira opção. Segundo informações, a federação decidiu rapidamente que buscaria um treinador turco, depois de ter contado com dois estrangeiros no cargo: o italiano Montella e seu antecessor, Stefan Kuntz, da Alemanha.

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Assim como Arda Turan, principal candidato ao cargo, Yalçın construiu um grande nome como jogador e é uma lenda do Beşiktaş. Dono de uma canhota genial, disputou 37 partidas pela seleção turca e marcou cinco gols. Teve papel decisivo na bem-sucedida campanha de classificação para a Eurocopa de 2000, com cinco assistências e um gol. Depois, entrou em campo três vezes no torneio disputado na Bélgica e nos Países Baixos. Também havia atuado duas vezes pela Turquia na Eurocopa de 1996. Yalçın perdeu a Copa do Mundo de 2002, na qual os turcos terminaram em terceiro lugar, por causa de uma lesão no ligamento cruzado.

Sergen Yalçın levou o Beşiktaş à conquista do Campeonato Turco e da Copa da Turquia em 2021

Ele encerrou a carreira de jogador em 2008 e começou a trabalhar como treinador das categorias de base do Beşiktaş. De 2013 ao início de 2020, Yalçın comandou diferentes clubes turcos, geralmente por períodos curtos, até assumir pela primeira vez o time principal do Beşiktaş. No verão de 2025, voltou ao banco de reservas do clube do coração, mas pediu demissão em meados de maio deste ano e, desde então, estava sem clube. O maior êxito de sua carreira como treinador até agora veio na temporada 2020/21, quando conquistou o Campeonato Turco e a Copa da Turquia pelo Beşiktaş.

Yalçın faria sua estreia como técnico da seleção em 12 de novembro, quando a Turquia receberá a Bélgica pela Liga das Nações. Três dias depois, haverá a partida fora de casa contra a França, do novo treinador Zinedine Zidane. Para os turcos, o rebaixamento da Liga A da Liga das Nações está praticamente definido após as quatro derrotas no início da competição.