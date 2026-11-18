Há trinta anos, dois jovens de 21 anos de Atlanta lançaram um álbum que ajudou a mudar os rumos do hip-hop.

Com ATLiens, André 3000 e Big Boi apresentaram um projeto diferente de quase tudo o que se ouvia na época. Ambicioso, cinematográfico e marcadamente sulista, o álbum mostrou a ouvintes do mundo todo um pouco da vida, dos bairros e das comunidades que moldaram o Outkast.

O álbum levou a dupla a outro patamar e ajudou a consolidar Atlanta como um dos centros culturais mais influentes da música. Três décadas depois, o Outkast celebra esse legado retribuindo à comunidade onde sua trajetória começou.

GOAL

A dupla voltou a se unir à MUNDIAL, desta vez para produzir uma camisa de futebol de edição limitada inspirada em ATLiens, em parceria com a Soccer in the Streets, organização sem fins lucrativos sediada em Atlanta cuja missão é oferecer acesso gratuito ao futebol para jovens em toda a cidade.

Como parte do projeto, foram criadas camisas oficiais de ATLiens para as equipes juvenis da Soccer in the Streets em East Point, onde André 3000 e Big Boi se conheceram enquanto estudavam na Tri-Cities High School. As equipes usarão as camisas nos jogos desta temporada.

Uma tiragem limitada da camisa também será lançada mundialmente pela MUNDIAL, com parte da receita destinada aos programas gratuitos de futebol para jovens da Soccer in the Streets em toda Atlanta.

O design se inspira tanto no universo visual de ATLiens quanto nas camisas de futebol largas dos anos 1990. A peça tem gola grande, corte reto à moda antiga, faixas laterais com a letra “A” de ATLiens repetida e um logotipo de patrocinador que brilha no escuro na parte da frente.

Big Boi também visitou uma das equipes de East Point durante um treino recente para entregar pessoalmente as novas camisas aos jogadores.

Para o Outkast, a parceria representa mais do que a celebração de um dos álbuns mais marcantes da dupla. Ela conecta o legado de ATLiens à comunidade de Atlanta que ajudou a inspirá-lo, ao mesmo tempo que usa o futebol para oferecer novas oportunidades à próxima geração da cidade.