Há trinta anos, dois jovens de 21 anos de Atlanta lançaram um álbum que ajudou a mudar a direção do hip-hop.

Com ATLiens, André 3000 e Big Boi entregaram um projeto que soava diferente de quase tudo o que existia na época. Era ambicioso, cinematográfico e distintamente sulista, oferecendo a ouvintes de todo o mundo uma janela para as vidas, os bairros e as comunidades que moldaram o Outkast.

O álbum levou a dupla a outro patamar, ao mesmo tempo em que ajudou a consolidar Atlanta como um dos centros culturais mais influentes da música. Três décadas depois, o Outkast celebra esse legado devolvendo algo à comunidade onde sua trajetória começou.

GOAL

A dupla se uniu mais uma vez à MUNDIAL, desta vez para produzir uma camisa de futebol de edição limitada de ATLiens em colaboração com a Soccer in the Streets, uma organização sem fins lucrativos de Atlanta cuja missão é oferecer acesso gratuito ao futebol para jovens em toda Atlanta.

Como parte do projeto, camisas oficiais de ATLiens foram criadas para os times juvenis da Soccer in the Streets em East Point, onde André 3000 e Big Boi se conheceram enquanto estudavam na Tri-Cities High School. As camisas serão usadas pelas equipes nos jogos desta temporada.

Uma quantidade limitada da camisa também será lançada mundialmente pela MUNDIAL, com parte da receita destinada aos programas gratuitos de futebol para jovens da Soccer in the Streets em Atlanta.

O design se inspira tanto no universo visual de ATLiens quanto nas camisas largas de futebol dos anos 1990. Ele traz uma gola grande, um caimento reto de estilo retrô, faixas laterais repetidas com o “A” de ATLiens e um logo de patrocinador que brilha no escuro na parte frontal.

Big Boi também visitou recentemente um dos times de East Point durante uma sessão de treino para entregar pessoalmente as novas camisas aos jogadores.

Para o Outkast, a colaboração representa mais do que uma celebração de um dos álbuns mais marcantes da dupla. Ela conecta o legado de ATLiens à comunidade de Atlanta que ajudou a inspirá-lo, ao mesmo tempo em que usa o futebol para oferecer novas oportunidades à próxima geração da cidade.