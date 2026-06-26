Ousmane Dembélé brilha com um hat-trick no primeiro tempo e garante à França a liderança do grupo contra a Noruega

A França também venceu sua terceira partida nesta Copa do Mundo. Em Boston, a Noruega foi derrotada por 1 a 4, em parte graças a um hat-trick de Ousmane Dembélé. Com isso, a França termina a fase de grupos em primeiro lugar, enquanto a Noruega fica com o segundo lugar.

Ambos os países já estavam classificados para as oitavas de final, de modo que este confronto serviu apenas para definir quem ficaria em primeiro e em segundo lugar no grupo. Ståle Solbakken, técnico da Noruega, decidiu, portanto, poupar grandes nomes como Erling Braut Haaland e Martin Ødegaard. Pela França, faltou o técnico Didier Deschamps, que compareceu ao funeral de sua mãe.

A França começou com tudo, já que, aos vinte segundos, Kylian Mbappé acertou a trave. Aos seis minutos, o gol finalmente saiu: Dembélé driblou seu marcador direto e mandou a bola no canto oposto.

E essa acabou sendo a primeira parte do ponta-direita. Ele marcou um hat-trick ao curvar a bola duas vezes no canto oposto ainda no primeiro tempo: 0 a 2 e 1 a 3. Nesse intervalo, Thelo Aasgaard aproveitou uma falha na defesa da França para responder com um chute no canto curto.

Logo após o intervalo, a Noruega teve a oportunidade perfeita para voltar ao jogo. A bola foi para a marca do pênalti após uma falta de Theo Hernández em Oscar Bobb. No entanto, o ex-atacante do FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, viu seu pênalti ser defendido por Mike Maignan.

A França claramente diminuiu o ritmo no segundo tempo. A Noruega tentou algumas vezes pelo outro lado do campo, mas, em parte devido às excelentes defesas de Maignan, isso não resultou em gols. Désiré Doué ainda marcou de cabeça o 1 a 4 nos acréscimos.

A França enfrentará na próxima fase um país que terminou em terceiro lugar no grupo. Qual será esse país, será divulgado posteriormente. Mais adiante na fase eliminatória, os franceses podem enfrentar a Alemanha (oitavas de final) e a Holanda (quartas de final). A Noruega enfrentará a Costa do Marfim na próxima fase.