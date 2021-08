Ouro de Ana Marcela nas Olimpíadas tem festa no futebol: as reações à medalha da baiana

A nadadora fez história nas águas de Tóquio para ficar em primeiro lugar na modalidade da maratona aquática

A nadadora Ana Marcela Cunha fez história no esporte brasileiro ao conquistar a medalha de ouro na prova da maratona aquática, nos Jogos de Tóquio 2020. Com um tempo de 1h59 para completar os 10km, a atleta deu ao Brasil o seu quarto ouro nesta Olimpíada. E a felicidade não ficou concentrada em Ana e os seus mais próximos. O mundo do futebol ecoou o feito da baiana.

A começar pela comunicação do Bahia, clube pelo qual Ana torce no futebol.

“Medalha de ouro pra tricolor Ana Marcela Cunha na Olimpíada de Tóquio! Baiana e Bahêa, ela brilhou na maratona aquática. Parabéns e obrigado, Ana!”, escreveu o Tricolor de Aço em suas redes sociais.

🏊🥇 Medalha de ouro pra tricolor @anamarcela92 na Olimpíada de Tóquio! Baiana e Bahêa, ela brilhou na maratona aquática. Parabéns e obrigado, Ana! #BBMP pic.twitter.com/DXGQRcTLop — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 3, 2021

Ainda no âmbito do futebol, o perfil da Copa do Nordeste também não escondeu o orgulho e relembrou de outros medalhistas nordestinos nestas Olimpíadas.

ANA MARCELA 🥇

ÍTALO FERREIRA 🥇

RAYSSA LEAL 🥈



ISSO É NORDESTE! ISSO É ORGULHO! NOSSA REGIÃO É MUITO BRABAAAAAA!!!! 🌵🌵🌵 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 3, 2021

“Ana Marcela (ouro na maratona aquática), Ítalo Ferreira (ouro no surf), Rayssa Leal (prata no skate). Isso é Nordeste! Isso é orgulho! Nossa região é muito braba!!!”, escreveu o perfil, que depois fez outras postagens mais efusivas e bem-humoradas.

É UM PEIXE?????????? 🐠🐠🐠 UMA SEREIA??????????? 🧜🧜🧜 NADA DISSO, BOBINHO!!!!!🤪🤪🤪🤪 É O BRASIL GANHANDO MAIS UMA MEDALHA EM TÓQUIO!!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 ANA MARCELA CUNHA DO BRASILLLL 🔈🔈🔈🔈



🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 https://t.co/Q03dvNtVNb — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 3, 2021

EU INDO TRABALHAR AMANHÃ APÓS ESSA MEDALHA DE OURO pic.twitter.com/Ny2YmWoI7b — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 3, 2021

SE BUSCA RIVAL EN ÁGUA DOCE Y SALGADA 🥇🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/dAtnChxwjz — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 4, 2021

Ainda no âmbito do futebol e das Olimpíadas, Richarlison, camisa 10 da seleção masculina que vai disputar a medalha de ouro contra a Espanha, também foi às suas redes sociais para comemorar a conquista de Ana Marcela.

Acordar com OURO é bom demais!! Boa, Ana Marcela!!!🏊‍♀️ 🇧🇷🥇🥇🥇🥇#JogosOlimpicos @Olympics — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 3, 2021

“Acordar com OURO é bom demais!! Boa, Ana Marcela!!!”, escreveu o atacante.

Após conquistar o Ouro, Ana Marcela relembrou o seu histórico olímpico e falou sobre a sua felicidade.

"Finalmente. Acho que, por mais nova que fui em 2008, foi minha primeira Olimpíada. Querendo ou não, é um quarto ciclo olímpico, vindo de uma não classificação, uma frustação no Rio e um amadurecimento muito grande para chegar até aqui. O que posso dizer é: acreditem nos seus sonhos, dê tudo de si. Eu acredito e acreditei nisso. Sonhava muito com uma medalha olímpica, mas ia ter um gostinho especial ser campeã olímpica. E eu estou muito feliz", disse a atleta para a TV Globo.