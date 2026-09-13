O internacional marroquino Azzedine Ounahi marcou seu primeiro gol com a camisa do Panathinaikos, na vitória de sua equipe sobre o visitante Panetolikos (3 a 0), neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Grego.
Tzavellas abriu o placar para o Panathinaikos aos 14 minutos, antes de Ounahi ampliar aos 39 minutos, deixando sua primeira marca com a equipe grega desde que chegou na atual janela de transferências do verão.
Calabria completou os três gols do Panathinaikos aos dois minutos dos acréscimos, confirmando a vitória por 3 a 0 e mais um triunfo da equipe na competição.
Ounahi foi titular, antes de deixar o gramado aos 61 minutos, o mesmo momento em que também foi substituído seu compatriota Imran Louza, que igualmente começou a partida como titular.
Ounahi e Louza chegaram ao Panathinaikos na atual janela de transferências do verão, sendo que Ounahi assinou um contrato com o clube até 2030, enquanto Louza está ligado à equipe grega até 2029.