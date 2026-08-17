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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ounahi define seu destino: astro do Marrocos avalia entre gigantes da Europa e o Campeonato Saudita

A. Ounahi
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Qual será o próximo destino?

O internacional marroquino Azzedine Ounahi está próximo de deixar o Girona, da Espanha, durante a atual janela de transferências de verão, em meio ao interesse de vários clubes europeus e sauditas em contar com seus serviços.

Azzedine Ounahi retornou ao Girona depois de um período de descanso que se seguiu à sua participação com a seleção de Marrocos nas finais da Copa do Mundo.

As grandes atuações apresentadas pelo jogador na última temporada, somadas à sua exibição marcante com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo, contribuíram para atrair o interesse de diversos clubes, tanto dentro do Campeonato Espanhol quanto fora dele, sobretudo por ele ser considerado uma das peças fundamentais de Marrocos.

O site marroquino "Le360 Sport" informou que os clubes Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Hull City, da Inglaterra, além do Ajax de Amsterdã, da Holanda, manifestaram o desejo de contratar Ounahi durante a atual janela de transferências de verão.

O site acrescentou que o Atlético de Madrid, da Espanha, também entrou na lista de clubes interessados na contratação do meio-campista da seleção de Marrocos, indicando que o Ajax parece ser atualmente o mais próximo de fechar o negócio por Ounahi.

O nome de Ounahi havia sido associado, durante a atual janela de transferências de verão, a uma transferência para o Barcelona ou para o Manchester City, segundo relatos da imprensa espanhola, porém esses interesses não se converteram até o momento em propostas oficiais pela contratação do jogador.

Ounahi tem 26 anos e conseguiu chamar a atenção durante sua participação com a seleção de Marrocos nas edições de 2022 e 2026 da Copa do Mundo, depois de apresentar atuações marcantes com a camisa de Marrocos, o que o tornou alvo de diversos clubes europeus e sauditas.

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