Ouça e curta a narração da rádio do jogo entre a seleção holandesa e a Suécia: “Muito melhor do que na TV!”

A seleção holandesa teve um excelente desempenho na noite de sábado no Grupo F da Copa do Mundo ao derrotar a Suécia por um placar convincente (5 a 1). Milhões de torcedores ficaram grudados na TV e viram a Seleção Holandesa se recuperar após o decepcionante empate contra o Japão na primeira partida da fase de grupos. Também no rádio houve uma ampla cobertura da partida da Copa do Mundo, o que foi claramente bem recebido.

A NOS já havia recebido muitas críticas dos torcedores da Seleção Holandesa nas redes sociais durante esta Copa do Mundo. Vários comentaristas cometeram erros e isso não passou despercebido, mas Jeroen Elshoff, que fez a narração da partida Holanda x Suécia na NPO Radio 1, pode contar com muitos elogios.

Com toda a paixão necessária, ele narrou todos os cinco gols da Holanda. Por isso, um trecho de áudio que a NPO Radio 1 compartilhou no Instagram recebeu inúmeras reações positivas.

“Essa narração é muito melhor do que na TV”, escreve alguém. Outro comenta: “Narração maravilhosa, será que isso também é possível na NOS na TV? No próximo jogo, vou ligar o rádio e desligar o volume da TV!”

O DJ da 3FM, Barend van Deelen, também se manifestou. Sua opinião foi curta, mas contundente: “Profissional!”

Elshoff já havia feito a narração nas finais da Copa do Mundo de 2018 e 2022. Nesta fase final, essa função ficou a cargo de Jeroen Grueter.

O último jogo da Holanda na fase de grupos está marcado para a madrugada de quinta para sexta-feira. A seleção comandada pelo técnico Ronald Koeman enfrenta a Tunísia às 01h, time que já está eliminado com zero ponto em duas partidas.



