O Barcelona mantém a possibilidade de contratar o espanhol Pedro Porro, lateral do Tottenham Hotspur, diante do interesse da direção esportiva e do técnico Hansi Flick em seu potencial. No entanto, a conclusão do negócio esbarra nas elevadas exigências financeiras do clube inglês, consideradas pelos dirigentes catalães totalmente distantes do valor de mercado do jogador.

O jornal catalão "Sport" informou que o Barcelona já entrou em contato com o entorno de Pedro Porro para sondar sua posição quanto a um retorno ao Campeonato Espanhol, diante da crença de pessoas próximas a ele de que sua fase no Tottenham pode estar se aproximando do fim.

O jogador parece aberto a vestir a camisa do time catalão, enquanto conta com o interesse técnico de Flick, que vê nele um reforço adequado para o seu projeto.

Os primeiros contatos entre as partes haviam ocorrido durante o verão passado, mas o negócio não avançou devido à incapacidade do Barcelona de garantir o financiamento necessário, depois que a possibilidade de contratar o lateral espanhol ficou vinculada à saída de um dos zagueiros do time em troca de uma grande quantia financeira.

Alejandro Baldé e Jules Koundé foram colocados entre os nomes vendáveis naquela ocasião, mas nenhum deles deixou o clube, o que interrompeu as negociações a respeito de Porro.

O obstáculo financeiro ainda persiste, já que o Tottenham estima o valor de seu jogador em cerca de 70 milhões de euros, uma quantia que o Barcelona recusa negociar, por considerar que ultrapassa os limites aceitáveis no mercado de transferências.

Além disso, o clube londrino é conhecido por manter seus jogadores titulares e por não facilitar suas saídas, o que faz com que a conclusão do negócio fique condicionada a uma mudança em sua postura quanto à contrapartida financeira.

Segundo o jornal, os dirigentes do Barcelona comunicaram ao entorno do jogador a necessidade de sua intervenção para ajudar a criar as condições adequadas para a transferência, por meio de negociações com o Tottenham a fim de chegar a um valor compatível com as estimativas do clube catalão, que não pretende atender às exigências atuais.

A possibilidade de contratar Porro durante a janela de transferências de inverno, no próximo mês de janeiro, parece bastante limitada, a menos que o Barcelona consiga concretizar uma grande venda na linha defensiva.

Por outro lado, a direção dá prioridade à contratação de um zagueiro canhoto por um custo menor, para suprir as necessidades do time nessa posição.

Mesmo assim, o Barcelona não descartou o nome de Pedro Porro de seus cálculos, já que o jogador ainda conta com a estima de Flick e da direção esportiva, mas o sucesso do negócio continuará vinculado à capacidade do jogador de convencer o Tottenham a reduzir suas exigências financeiras.

Ao mesmo tempo, o Barcelona mantém outra opção, que consiste na contratação de Iván Fresneda, lateral do Sporting de Lisboa, que representa um caminho menos custoso e mais fácil do ponto de vista econômico, cabendo à escolha final ser definida de acordo com os desdobramentos do mercado de transferências e com a possibilidade de garantir o financiamento necessário.