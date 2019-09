Otimista, brasileiro comemora apoio de Solskjaer no Man United: "me dá confiança"

Andreas Pereira tem tido muitas oportunidades com o norueguês e espera retribuir em campo a confiança do treinador

Andreas Pereira afirma que o apoio que tem recebido de Ole Gunnar Solskjaer tem sido o principal ponto do seu desenvolvimento. O meia de 23 anos tem aproveitado as muitas oportunidades que têm recebido desde a chegada do treinador em dezembro do ano passado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Com o contrato renovado em julho e com o treinador afirmando que ele se tornou uma importante peça no elenco, ele comemora a boa fase:

“Para mim, [o apoio de Solskjaer] tem sido imenso”, afirmou Pereira ao jornal The Independent. “É muito importante pra mim que ele fale muito sobre mim e eu só quero dar o meu melhor em campo para retribuir a confiança que ele me dá”.

Embora esteja no clube inglês desde 2014, o brasileiro nunca havia jogado quatro partidas na Premier League numa mesma temporada até que José Mourinho fosse trocado pelo seu antigo treinador da base.

Andreas Pereira entrou em campo em 15 oportunidades na última temporada e começou como titular em dois dos três jogos da equipe nesta Premier League. “É muito importante para os jogadores mais novos receber essa confiança e, se você tiver essa oportunidade, você tem que pegar com as duas mãos”.

Mais artigos abaixo

Pereira afirma ainda que ele não tem sido o único a se beneficiar com as oportunidades recebidas e com o estilo do treinador norueguês e embora o começo de temporada tenha tropeços, ele não perde a confiança: “Nós temos uma maneira de jogar muito positiva. Estamos na direção certa e pensamos que podemos alcançar grandes objetivos”.

Para ele, sua versatilidade o ajuda a encaixar melhor no futebol moderno: “É difícil ser um meio-campista no futebol moderno. Você tem que ser forte, rápido e enxergar o jogo muito rapidamente”.