Otimismo para Rafinha: caso Renato Augusto pode inspirar o Flamengo

Em 2013, o meio-campista sofreu a mesma lesão e, com ajuda de uma máscara, voltou a campo dez dias após cirurgia

A lesão sofrida por Rafinha, na vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Athletico-PR, dentro da Arena da Baixada, é mais um motivo de preocupação para os torcedores – que nas últimas semanas lamentaram as baixas de Filipe Luís e Arrascaeta, que precisou operar o joelho. O lateral-direito sofreu uma fatura na face, em meio a dividida com o atacante Rony, e vai passar por intervenção cirúrgica na noite desta segunda-feira (14) e alta prevista para o dia seguinte.

Rafinha foi substituído no segundo tempo da partida, cujo resultado manteve o com vantagem de oito pontos na ponta da tabela do Brasileirão, e rumou direto para um hospital. O jogador já está no Rio de Janeiro.

A lesão sofrida por Rafinha foi a mesma que aconteceu com Renato Augusto em 2013. É, também, a inspiração para dar um pouco mais de conforto aos torcedores flamenguistas em meio às próximas semanas decisivas, com jogos de Brasileirão e Libertadores.

Lesão, operação máscara... e pronto para o jogo!

Em 2013, ano em que estava no , Renato Augusto sofreu fratura no osso zigomático da face (o popular osso da bochecha) em duelo contra o , pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista passou por operação, e para contar com o atleta no duelo de volta da , o se apressou para comprar uma máscara para proteger o local.

Apenas dez dias separaram o jogo em que Renato Augusto sofreu a fratura, de sua reaparição nos campos. O meio-campista entrou em campo no final do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia o por 2 a 0. O Alvinegro, na época comandado por Tite, levantaria a taça.

A esperança do torcedor rubro-negro é seguir contando com Rafinha.... para que levante as taças que tanto desejam.