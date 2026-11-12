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As opções de ataque do Bayern de Munique devem ganhar um reforço importante durante a atual pausa para as seleções. O colombiano Luis Diaz deu um passo significativo em sua recuperação ao voltar a treinar no gramado com os companheiros pela primeira vez em várias semanas.

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Diaz volta a treinar com o grupo

Os atuais campeões da Bundesliga receberam uma notícia animadora em boa hora, enquanto se preparam para a retomada das competições nacionais. Diaz deu um passo importante para voltar a jogar na quinta-feira, ao participar de um treino com a equipe pela primeira vez desde que sofreu uma ruptura muscular no mês passado, segundo o Bulinews.

O atacante sul-americano está afastado desde outubro, após sofrer uma ruptura muscular durante o empate do Bayern por 2 a 2 com o Arsenal. A lesão o fez perder três partidas da Bundesliga: a vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg, o empate por 2 a 2 com o Dortmund e a vitória por 2 a 1 sobre o Mainz. Ele também ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Champions League e da goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha.

Bayern recebe boas notícias sobre três jogadores lesionados

Diaz não foi o único rosto conhecido a avançar na recuperação durante o treino de quinta-feira. A atividade no centro de treinamento do clube também contou com outros dois jogadores importantes que buscam recuperar a plena forma após seus respectivos problemas de saúde.

Jamal Musiala e Bara Sapoko Ndiaye também participaram do treino de quinta-feira, dando sequência às recuperações de uma lesão muscular e de uma cirurgia de retirada do apêndice, respectivamente.

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Os números de Diaz e Musiala na disputa do Bayern pelo título

Antes da lesão, Diaz havia disputado 11 partidas em todas as competições nesta temporada, com cinco gols e uma assistência. Já Musiala entrou em campo quatro vezes até agora nesta campanha, com dois gols e uma assistência.

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O Bayern de Munique ocupa atualmente a liderança da Bundesliga, com 21 pontos, à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, no saldo de gols. No cenário continental, o Bayern está em 13º lugar na tabela da Champions League, com oito pontos após 13 rodadas.

Jogos decisivos pela frente para o Bayern

O Bayern retomará sua campanha após a atual pausa para jogos de seleções recebendo o Colônia em 20 de novembro, antes de viajar para enfrentar o Lille em 25 de novembro, pela Champions League.