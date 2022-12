Otamendi, o outro Super-Homem da Argentina e melhor zagueiro da Copa do Mundo

O jogador de 34 anos fará o seu centésimo jogo com a Argentina na final da Copa do Mundo

No meio de uma campanha recorde na Premier League 2017/18, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, revelou o segredo do sucesso de seu time. "Temos um Superman na equipe" , confessou aos repórteres. “Todo mundo fala de jogadores como Raheem Sterling, DavidSilva],De Bruyne, Aguero – e eles merecem".

"Mas eu gostaria de apontar um jogador que merece total respeito pelo que fez até agora, é Nico Otamendi. "Ele é um dos maiores competidores que já vi na minha vida. Ele é tão importante. Sem Nico, não seria possível o que fizemos”, concluiu.

O mesmo vale agora para a campanha empolgante da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2022. O fato de Lionel Messi, de 35 anos, ter jogado cada segundo de cada jogo é impressionante, mas ao mesmo tempo não surpreendente. Há muito sabemos que ele não é deste mundo. As regras normais não se aplicam a um jogador que ainda está zombando da sabedoria convencional.

Veja como ele brincou com o excelente Josko Gvardiol, 15 anos mais novo que ele, na vitória da Argentina sobre a Croácia nas semifinais.

Getty





No entanto, Otamendi também não perdeu um único segundo – e isso é realmente chocante.

Parecia que ele era um jogador cujos melhores dias haviam ficado para trás quando o City o deixou sair para o Benfica em 2020 como parte do acordo que viu Ruben Dias seguir na direção oposta.

Guardiola manteve todo o respeito do mundo pelo extrovertido Otamendi, mas compreensivelmente sentiu que o zagueiro estava pagando um preço por sua "mentalidade de guerreiro".

"Ele é um cara que joga com problemas musculares e sempre está presente - é incrível", disse entusiasmado o catalão. "Mas pensamos que precisávamos de uma equipe mais jovem. Ele tem agora mais de 30 anos."

E aqui está ele, dois anos depois, desfrutando de um notável renascimento.

Otamendi esteve presente quando o Benfica atravessou duas eliminatórias e depois chegou as oitavas de final da Liga dos Campeões desta temporada como vencedor de um grupo que também continha Juventus e Paris Saint-Germain.

Getty

Nada mal para um jogador que cometeu um pênalti na estreia. Na verdade, naquela época, o medo entre os torcedores do Benfica era que eles tivessem ouvido um fracasso.

Apesar de seu forte início de campanha, também havia a sensação de que ele poderia ser o elo fraco da Argentina no Qatar. Otamendi, porém, não errou. Como mostram as estatísticas, ele literalmente não cometeu um único erro defensivo, com uma presença imponente na defesa, vencendo mais duelos aéreos do que qualquer outro zagueiro (20).

O que realmente se destacou, no entanto, foi sua contribuição para a manutenção da posse de bola da Argentina.

Guardiola sempre elogiou Otamendi por ter força física e mental para jogar na Premier League. Ele não foi apenas corajoso no desarme, destacou Pep, mas também foi corajoso com a bola. Estamos vendo isso novamente no Qatar.

No domingo (18), porém, ele fará sua 100ª aparição com a Argentina na final de Copa do Mundo. “Que loucura linda!” ele se entusiasmou após a vitória nas semifinais sobre a Croácia.

Getty



Essa jornada louca ainda pode causar desgosto, é claro. A França tem uma linha de ataque formidável. Em Kylian Mbappé, Olivier Giroud e Antoine Griezmann, eles possuem jogadores de atributos de ataque extremamente contrastantes, mas igualmente ameaçadores. Detê-los será tudo menos fácil. A França parece sempre dar um jeito.





No entanto, Otamendi prometeu em Lusail: "Faremos o nosso melhor. Somos uma equipe de 26 guerreiros. Lutamos pelo povo e por nós mesmos."

Certamente será uma batalha, mas sem dúvida eles podem vencer. Afinal, Messi não será o único 'Superman' deles.

Assim como seu capitão, Nicolas Otamendi está desafiando as leis da física nesta Copa do Mundo e, se os últimos dois anos nos ensinaram alguma coisa, é que ele claramente ainda não terminou.