Oswaldo explica briga e xingamentos com Ganso: “passou do limite”

O técnico do Fluminense garantiu que a situação foi contornada após empate por 1 a 1 com o Santos

O tema não poderia ser outro após o empate por 1 a 1 do com o , nesta quinta-feira (26), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro: Oswaldo de Oliveira falou sobre a briga que teve com Paulo Henrique Ganso no segundo tempo, dentro do Maracanã.

Na ocasião, o técnico resolveu substituir o camisa 10 depois que o atleta devolveu uma instrução com um xingamento – conforme Oswaldo explicou em sua entrevista coletiva. O comandante, então, optou por substituir Ganso, que deixou o campo xingando o técnico, que retrucou. Eles tiveram que ser separados para não chegarem às vias de fato.

Embora tenha dito que a situação foi resolvida no vestiário, Oswaldo deixou claro que não tem boa relação com o jogador: “o Fluminense vive um momento muito especial, de tensão. Muitas coisas passadas voltam”, disse. “Todos nós, que se envolvem com a camisa do Fluminense, vivemos um momento muito difícil. Muito intenso. Às vezes, os ânimos passam dos limites como aconteceu hoje. Está tudo resolvido, entre eu e o jogador”, afirmou, sem citar o nome de Ganso.

“É natural que, em uma situação adversa, haja o desentendimento. Eu não desrespeito ninguém, principalmente um superior meu. No momento que fui desrespeitado, tomei a atitude que deveria tomar. Depois, resolvemos. A hostilidade passou do limite”.

Oswaldo também respondeu aos xingamentos vindos das arquibancadas, que o motivaram a descer para os vestiários com o dedo médio apontado para um grupo de torcedores. O motivo de felicidade, entretanto, foi o que ele considerou a melhor atuação do time desde sua chegada.

"O maior problema o Fluminense resolveu hoje. Jogou com garra, saiu do Z-4. As outras coisas... Não é a primeira vez que uma torcida hostiliza um treinador. Isso é normal. Como é um fato do futebol, normalmente, eu continuo o meu trabalho. Reforço: só tenho a reação que eu acho que tenho de ter. Eu sou veemente da mesma maneira. Toda ação tem uma reação. Não tem mágoa, de maneira alguma. Jogador de futebol tem direito de se expressão, não dessa maneira”.

Com o empate, o Fluminense chegou a 19 pontos e está atualmente em 16º, a uma posição da zona de rebaixamento.