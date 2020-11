Osorio é demitido do Atlético Nacional, e são-paulinos se animam: "Vem ser feliz!"

"El Profe" deixou o clube colombiano após derrota por 3 a 0 em clássico contra o Millonarios, e já é assunto de torcedores nas redes sociais

Juan Carlos Osório não é mais treinador do . Dono de marcas negativas desde o retorno após a paralisação por conta da pandemia, o time dirigido por “El Profe” tem uma das defesas mais vazadas do campeonato colombiano, e decepcionou ao empatar com o do pela segunda rodada da CONMEBOL Sul-Americana.

A demissão veio após a humilhante derrota por 3 a 0 no clássico contra o Millonarios. Enquanto o clube da procura por um sucessor, quem se animou com a notícia foram os torcedores do , que já clamam pelo retorno do treinador, que deixou boa impressão em uma curta passagem pelo time em 2015.

A movimentação dos tricolores é forte nas redes sociais, onde é possível encontrar dezenas de mensagens convidando o técnico de 59 anos a assumir o time. No momento o São Paulo é dirigido por Fernando Diniz, que vive uma relação de amor e ódio com a torcida.

Depois da sofrida eliminação da , o time da capital foi vencido por 3 a 2 pelo Lanús na partida de ida da segunda rodada da Sul-Americana, e vê suas chances de classificação ameaçada. O jogo de volta será na quarta-feira (4) no Morumbi, e uma derrota pode significar o fim da linha para Diniz.

Veja os tuites:

Quero tomar 0x3 do em casa novamente. Volta https://t.co/FtS99MOii2 — Roger (@Rogerdasilva92) November 1, 2020

Alô Prof, pode vir 🙏🏽🙏🏽 https://t.co/AhogSjxRWK — HOPE ˢᵖᶠᶜ (@ValdemirJr08) November 1, 2020