Osorio é acusado de corrupção por agente e rebate: “Ele é um delinquente”

Agente de ex-jogador do Botafogo pede suspensão de Osorio à Fifa e multa por danos morais de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões)

Juan Carlos Osorio vive momentos de tensão no futebol. Após deixar o cargo de treinador da seleção do Paraguai, o colombiano foi acusado de suborno pelo agente Miguel González Zelada, durante a negociação de Pablo Zeballos ao Olympia. Na época, o jogador atuava com o Botafogo emprestado pelo Atlético Nacional, time no qual Osorio treinou antes de comandar o São Paulo.

Em entrevista ao programa "Cardinal Deportivo", da rádio paraguaia AM 730, González afirmou que Osorio teria pedido cerca de 450 mil dólares (R$ 1,67 milhões), para concretizar a saída do jogador da equipe, em 2014.

“Estamos fazendo rascunhos, eu estava esperando ele terminar seu contrato com a APF, sabia que não iria durar muito tempo. Os advogados me disseram qual caminho percorrer. Peço a sua suspensão na FIFA porque foram tempos muito difíceis para mim e minha família”, disse.

Na época, o empresário acabou sendo investigado pela transferência de Zeballos, porém durante a entrevista destacou ter documentos que comprovam a possível corrupção de Osorio e, consequentemente, sua inocência: “Estamos conversando com meus advogados e todas as documentações mostram que ocorreu o suborno. Vou pedir para retirar a sua licença de treinador e vou solicitar danos monetários de cinco milhões de dólares”.



(Foto: Hector Vivas)

Por sua vez, Juan Carlos Osorio se defendeu das acusações e usou duras palavras para descrever González em entrevista ao El País: “O mundo do futebol está repleta de delinquentes como esse personagem”.

O treinador ainda informou ao jornal que teria divulgado uma série de reportagens à imprensa colombiana nas quais apontam a possível farsa do agente. As matérias seriam essas: “ Ordem de prisão para o empresário Miguel González Zelada”, Empresário paga chegue sem fundo. É verdade?”, "Fifa suspende por oito meses o agente Miguel Gonzalez Zelada", entre outros.

Questionado sobre ter mantido silêncio todo esse tempo, Osorio explicou: “A explicação não foi solicitada, a culpa se manifestou. Eles processaram aquele homem por um ladrão e ele quer me envolver para desviar essa atenção. Eu não conheço Gonzalez Zelada e o mais importante é a versão do jogador que o negou publicamente”.

Também em entrevista ao El País, Zeballos contradiz as acusações de González ao dizer que deixou o Nacional por vontade própria: "Ninguém me levou para fora do clube, eu queria voltar para o Olympia para ser campeão e pedi ao presidente do Nacional para me deixar retornar ao Olympia".