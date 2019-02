Oscar Tabarez passa por cirurgia bem sucedida, informa Confederação Uruguaia

Treinador do Uruguai passou por intervenção cirúrgica por conta de uma hérnia umbilical

O técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez, de 72 anos, foi submetido submetido a uma cirurgia na noite da última segunda-feira (4) para remover uma hérnia umbilical. De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o comandante passa bem

"Ele teve uma boa evolução e, daqui a alguns dias, vai se reintegrar às atividades normalmente", informou a entidade.

Comunicado | La Sanidad de la AUF informa que en la noche de ayer, Oscar Tabárez fue intervenido de una hernia umbilical. Ha tenido una buena evolución, y en días, se reintegrará a la actividad normal. pic.twitter.com/nF6vteIwLo — Selección Uruguaya (@Uruguay) 5 de fevereiro de 2019

Apesar das preocupações com as condições físicas, Tabárez renovou contrato com a AUF após a Copa do Mundo da Rússia até o Mundial de 2022, no Qatar.