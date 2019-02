Oscar se vê com chance de retornar à seleção brasileira: "Tenho condições"

Meio-campista do Shanghai SIPG, da China, fala sobre chance de retornar à seleção brasileira sob a batuta de Tite

Oscar acredita que pode voltar à seleção brasileira. Hoje no Shanghai SIPG, da China, o meia que já defendeu as cores do Chelsea concedeu entrevista ao diário Lance! e falou sobre o desejo de voltar a defender o país.

O camisa 8 falou sobre a fase no futebol asiático e reforçou o desejo de ter uma nova chance na seleção, equipe que defendeu na Copa do Mundo 2014.

"A gente sempre sonha com seleção, fiquei muito tempo por lá, eu amo jogar pela seleção. Lógico que quando vim para china eu me afastei um pouco, já que na Europa o futebol e seus jogos são muito mais visados, mas todo mundo sabe da minha qualidade", disse.

"O nível do futebol europeu é muito mais difícil, mas todo mundo sabe do jeito que eu jogo e se eu tiver bem aqui eu tenho condições de voltar a seleção brasileira, mas o meu foco é o Shanghai, em sempre estar feliz, jogando meu melhor futebol que as coisas acontecem naturalmente", acrescentou.