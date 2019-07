Oscar revela conversa com times da Serie A: “Quero jogar na Itália”

O brasileiro pretende encerrar o tempo na China e conversou com dois times da Serie A para se transferir a Itália

Ex-jogador do , o meia Oscar revelou ter conversado com "dois clubes italianos", na tentativa de se transferir à . Atualmente, o brasileiro joga no Shanghai SIPG e já venceu a Superliga da no último ano, assim como a Supercopa de 2019.

Questionado sobre o interesse de alguma equipe europeia em contratá-lo, o atleta de 27 anos disse ao passioneinter.com: "Sim, falei com dois clubes de Milão nessas últimas semanas. Não posso entrar em detalhes, mas, sim, uma coisa posso dizer: quero jogar na ”.

(Foto: Getty Images)

Os “dois clubes” destacados por Oscar seriam a ou o . Ainda segundo o passioneinter.com, os times poderiam tentar um acordo de empréstimo com o jogador, incluindo a opção de compra.

Oscar não atua com a seleção brasileira desde 2015, quando a carreira no Chelsea não rendeu o esperado e ele se transferiu para a China. Após temporadas longe dos holofotes, o meia tenta se recolocar no cenário internacional do futebol com as possíveis transferências para a Itália.